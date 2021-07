Sardegna, ecco come si bonifica l’ultima miniera d’oro

Interventi per 65 milioni di euro

Gli interventi di bonifica, avviati nel 2017, 9 anni dopo lo stop definitivo dell'attività mineraria, valgono circa 65 milioni di euro e sono portati avanti dall'Igea, società in house della Regione. Oltre alla bonifica dell'invaso gli interventi di messa in sicurezza e ripristino riguardano i 530 ettari di terra di pertinenza della miniera. Compresa la sistemazione della montagna abbassata dalle lavorazioni a cielo aperto di circa 40 metri. La fine di un ciclo, iniziato nella seconda metà degli anni 80 con l'individuazione del filone aurifero cui sono seguite le ricerche e l'avvio della “coltivazione” a cielo aperto con la Sgm, ossia la Sardinia Gold mining, compagine che ha visto come protagonisti prima gli australiani, poi i canadesi infine altri australiani, assieme alla controllata della Regione Progemisa.

Nel percorso industriale una produzione di 5 tonnellate d’oro, 6mila d’argento e 20mila di rame, nei periodi, alla luce di un “tenore dei materiali” di «3 o 4 grammi per tonnellata». Poi la crisi internazionale del 2008, l'aumento dei costi e i libri in tribunale. Quindi la mobilitazione dei lavoratori e degli abitanti dei territori e l'allarme per il pericolo di un inquinamento delle falde acquifere. Poi l'intervento della Regione, l'assegnazione dell'intero compendio all'Igea, una lunga fase di progettazione c e un altrettanto percorso procedurale durato dieci anni per avviare il programma di bonifiche che hanno già visto anche la posa in opera di 3.500 alberi e le opere di intervento sui vuoti minerari. A lavori ultimati della miniera d'oro resterà solamente un lontano ricordo.