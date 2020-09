Sardegna, la fabbrica delle bombe perde l’80% dei dipendenti e chiede aiuto al Governo Rwm, azienda controllata dalla Rheinmetall Italia, con sede a Domusnovas in Sardegna e Ghedi in Lombardia ha ridotto ulteriormente il personale di Davide Madeddu

Dopo il mancato rinnovo di 80 contratti a tempo determinato, la cassa integrazione per 90 dipendenti della fabbrica di bombe. Crolla la produzione di materiale bellico e la Rwm, azienda controllata dalla Rheinmetall Italia, con sede a Domusnovas in Sardegna e Ghedi in Lombardia riduce il personale dello stabilimento sardo. E nell'arco di un anno il gruppo di lavoro passa da 340 a 60 addetti.

Una decisione dovuta al calo della produzione e conseguente crollo del fatturato in seguito al blocco delle esportazioni. Tutto legato, come scrive in una nota inviata ai lavoratori, l'amministratore delegato Fabio Sgarzi, «al provvedimento di sospensione, fino a un massimo di 18 mesi, delle licenze di esportazione per bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti». Le difficoltà, dell'ultimo anno «per acquisire nuove commesse» e l'emergenza Covid hanno fatto poi il resto.

«Da ottobre del 2019 a oggi si sono persi 190 posti di lavoro, ossia 110 a ottobre 2019 e 80 a fine luglio 2020 - chiarisce Stefano Saddi della Rsu - e si tratta di contratti a tempo determinato che non sono stati rinnovati. Dal primo settembre poi partirà la cassa integrazione che lascerà a casa 90 persone». Eppure l'azienda ha avviato da tempo un piano di investimenti che supera gli 80 milioni di euro per la realizzazione di un campo prove e altre strutture. Opere finite anche al centro di un ricorso al Tar, presentato dalle associazioni pacifiste, che ha dato ragione all'azienda. Nel frattempo l'apertura della vertenza per trovare soluzioni e un appello al Governo. Tra le interlocuzioni anche una con il ministero della Difesa.