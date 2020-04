Sardegna alla finestra: in attesa della normalità Un racconto per immagini di panorami dalle finestre tra mare e miniere, archeologia industriale dismessa e ambiente di Davide Madeddu

(foto di Gabriele Vargiu)

Le foto in attesa della normalità. E delle vacanze vere. Tra mare e montagne. Più che un obiettivo è un auspicio: che la stagione turistica possa ripartire almeno a luglio. Ma all’oggi è impossibile fare previsioni. Nell'emergenza si lavora per tutelare la salute poi una volta superata la fase critica si potrà riprendere a programmare. “Stagione al ribasso - come dice Nicola Palomba, albergatore a Pula e vice presidente di Confindustria Sardegna Meridionale - che, in caso di ripresa lavorerà con il mercato regionale e nazionale”. Con dati che, secondo Federalberghi, saranno molto bassi e una percentuale di strutture aperte pari al 30 per cento di quelle presenti in Sardegna. E in tempo di coronavirus, in attesa che la fase critica sia superata e possa riattivarsi la strada dei collegamenti e anche la programmazione turistica riparta, c'è chi con l'aiuto delle immagini suggerisce un viaggio all'insegna di un turismo alternativo e complementare.

Piscinas (Foto di Gabriel Vargiu)

Panorami dalle finestre tra mare e miniere, archeologia industriale dismessa e ambiente. Un percorso tra passato (fatto di industria e lavoro pesante) e futuro (all'insegna del turismo) che Gabriele Vargiu, tecnico minerario di 56 anni ha messo in piedi unendo e cucendo gli scatti che, un po' per lavoro e un po' per passione, ha realizzato all'interno di tutti i compendi del Parco Geominerario (parco nato negli anni ’90 per valorizzare e dare una nuova vita al patrimonio ambientale, minerario, archeologico della Sardegna).

“Si tratta di un viaggio che nasce dal contatto quotidiano con questi luoghi ormai abbandonati ma popolati sino a 30 anni fa - racconta il tecnico minerario -. Con questo lavoro cerco di ricordare le persone che hanno vissuto in questi luoghi. Allo stesso tempo cerco di ridare un'anima a quella quotidianità che oggi non c'è più e una nuova vita a quel mondo che si vedeva da quelle finestre”.



E tra passato e presente, con uno sguardo al futuro negli scatti in bianco e nero o a colori si racconta la costa del Golfo del Leone vista dall'alto e dalla vecchia fonderia abbandonata

La vecchi fonderia sopra Marina di Gonnesa (Gabriele Vargiu)

il faraglione di Pan di zucchero dalla “finestra” che regala la galleria di Porto Flavia a picco sul mare.