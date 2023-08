Sardegna, emergenza incendi da Posada e Siniscola a Quartu Sant'Elena

Fiamme nell'area protetta

Un altro incendio in Sardegna a poche decine di metri da case e attività commerciali all’ingresso di Quartu. Paura per gli abitanti delle case che si affacciano sulla via Fiume anche per via del fumo che ha invaso piazze e rione. A fuoco il canneto dello stagno di Molentargius, area umida protetta tra Cagliari e Quartu a pochi passi dalla spiaggia del Poetto. Sul posto i vigli del fuoco della caserma di viale Marconi. Roghi anche nel resto del sud dell'isola con fiamme e paura per i roghi a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente e a San Sperate.

Emergenza nel nord est

Un'altra emergenza, nel pomeriggio, è scoppiata nel nord est, e più precisamente a Monte Longu di Posada (Nuoro), in cui sono state evacuate diverse abitazioni. Le fiamme alimentate dal maestrale, si sono spostate velocemente verso Siniscola e il centro balneare deLa Caletta. L’incendio è arrivato a ridosso delle case, alcune delle quali sono state evacuate dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sull’ incendio anche l'intervento del Super Puma, e poi gli elicotteri della flotta regionale, alcuni canadair oltre che le squadre della protezione civile regionale.

