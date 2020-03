Sardegna, in frenata il settore metallurgico L’emergenza sanitaria rallenta l’attività della Portovesme srl (controllata dalla Glencore) di Davide Madeddu

2' di lettura

Coronavirus rallenta l’attività metallurgica della Portovesme srl (controllata dalla Glencore) azienda operante nel Sud Sardegna. Non una serrata ma una significativa riduzione, che arriva al 30 per cento della produzione e che porterà ad avere in fabbrica circa la metà delle persone in forza al compendio industriale. Dalla pubblicazione dell'ultimo decreto, il gruppo che produce piombo, zinco, acido solforico, oro argento e rame, impiegando 1.300 lavoratori ha avviato una graduale riduzione della produzione con la chiusura di una serie di impianti.

L'ultimo passaggio di un percorso che l'azienda aveva avviato a febbraio. «Dal 23 febbraio, appena è scoppiata la crisi, ci siamo adoperati per un protocollo sanirario interno con controlli in ingresso e screening medici - chiarisce Davide Garofalo, amministratore delegato - e attività che hanno rinforzato i presidi suggeriti dall'autorita sanitaria. Oltre a un processo continuo in cui si agigungevano attività che hanno portato un controllo a tappeto di tutta la popolazione presente in stabilimento». E quindi «la rivisitazione legata all'utilizzo della parte logistica di aree industriali e civili». Con la pubblicazione del decreto l'ulteriore decisione. Che però non comporta una serrata generale. «Noi non rientriamo tra quelli previsti dai codici Ateco - argomenta l'amministratore delegato - ma la nostra fabbrica è riconosciuta strategica, rilevante e a ciclo continuo. E una eventuale chiusura avrebbe richiesto la necessità di richiamare molte più persone sia per completare la procedura sia per monitoraggio e sicurezza ambientale nel periodo successivi». Da qui la decisione di procedere con una graduale riduzione della produzione e la chiusura dei reparti non essenziali. A Portovesme, cuore pulsante dell'azienda che fattura circa mezzo miliardo di euro all'anno la fermata comincia con una diminuzione progressiva dell'attività dell'impianto Sx (dei dei più all'avanguarda in Europa) dove si produce zinco. Poi i forni Waelz in cui si trattano i fumi di acciaieria per la produzione di ossido di zinco (struttura che alimenta l'impianto Sx). Rallentamenti che porteranno a un calo della produzione del 30 per cento. Nello stabilimento di Portovesme proseguono gli interventi legati alla bonifica della falda acquifera mentre sono stati congelati gli altri che riguardano demolizione di vecchie strutture e altri interventi sul campo. A fermarsi c'è la fonderia di San Gavino nel Medio Campidano sempre di proprietà del gruppo. «Gli interventi che abbiamo messo in campo dall'avvio della procedura, facendo ricorso al lavoro anche a smart work - dice Enrico Collu, direttore del personale - hanno da subito ridotto le presenze da 1.350 a mille. Ora con questa ulteriore stretta ci saranno circa 650 persone che dovranno attenersi ai rigorosi protocolli sanitari e di sicurezza». Quanto agli investimenti Collu rimarca che «sono per il momento congelati e riprenderanno una volta superata questa fase di emergenza».