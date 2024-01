Sardegna / Gologone Experience Hotel

Su Gologone Experience Hotel si trova a Oliena nella Barbagia, terra aspra e sorprendente della Sardegna con il mare a poche decine di chilometri. Nato come ristorante nel 1967, tramanda di generazione in generazione l’amore per il territorio, l’arte, nella cultura sarda. All’interno di un parco privato di 10 ettari, immerso tra boschi di oleandri e macchia mediterranea Su Gogolone ospita una ricca collezione di opere d’arte realizzate da importanti artisti sardi del ’900 come Ciusa e i fratelli Melis, che arredano e impreziosiscono le camere. Le opere sono di varia natura, quadri e statue, ceramiche e tessuti, e attraversano varie epoche. Gli arredi dell’hotel sono quelli originali degli anni Trenta con lo scaffale dello speziale, l’armadio del pastaio, il tavolo del falegname, oggi utilizzati per esporre le opere di artisti, ebanisti, fabbri e ceramisti locali. Il progetto ha l’obiettivo di rendere fruibile agli ospiti questo patrimonio culturale e di divulgare l’opera di questi importanti artisti sardi. L’altro progetto legato alla sostenibilità è quello delle sei Botteghe nate nel 2008 come spazio per valorizzare l’artigianato, espressione della cultura e della tradizione del territorio e dove riunire creativi e creatività diverse. Le Botteghe rappresentano un interessante progetto di empowerment femminile per il numero di artigiane che vi lavorano. Producono coloratissimi tessuti, cuscini ricamati, scialle tipici secondo la tradizione olianese, mentre le ceramiche e le porcellane raffigurano le opere degli artisti del Novecento sardo, espressioni della storia, della tradizione e della cultura della Barbagia.

