Sardegna, incendi nell’Oristanese. Abitazioni evacuate e ingenti danni

Assediati dalle fiamme, il cielo trasformato in una cappa di fumo e cenere. E poi case evacuate nel cuore della notte e aziende agricole distrutte. La Sardegna fa i conti con gli incendi che in 24 ore mandano in fumo centinaia di ettari di vegetazione, costringono centinaia di persone a scappare di casa e provocano danni per milioni di euro. Cifre alte ma ancora da quantificare quelle che riguardano le zone della provincia di Oristano tra il Sinis e il Montiferru, le più colpite dagli incendi divampati nelle ultime 24 ore.



L’allerta Meteo

Già da venerdì la Protezione civile aveva lanciato l’allerta e il preallarme “incendi” in buona parte dell’isola per la giornata di sabato 24. Poi l’innalzamento del livello di rischio da “alto” a “estremo” per tutta l’Isola con il bollino rosso per il Sulcis, l’Oristanese e la Sardegna centrale. Pericolosità alta - codice arancione - nel Cagliaritano, in Gallura, nel Nuorese e nel Sassarese. Codice giallo, invece in Ogliastra e sulla costa sud occidentale. Allerta prorogata poi di 24 ore sino a domenica. A far salire il grado di attenzione anche le temperature alte prossime ai 40 gradi.

I primi roghi

Il divampare degli incendi è in progressione. Già dalla mattina di sabato le bonifiche nelle campagne di San Basilio dove sono andati in fumo oltre 200 ettari di vegetazione. Poi fiamme a Calangianus in provincia di Sassari. Al pomeriggio gli altri roghi. Da Usellus a Siamanna, continuando con gli altri centri dell’Oristanese. Il resto è un crescendo con le fiamme che, spinte dal vento e in una giornata in cui la temperatura sfiora i 40 gradi, investono il Sinis e il Montiferru. A fuoco vanno campi e foreste, macchia mediterranea e alberi secolari. Ma anche aziende agricole e infrastrutture. In serata le fiamme arrivano a a Santu Lussurgiu e Cuglieri. E ci sono le prime famiglie evacuate. La lotta agli incendi, che vede schierare 5 canadair, elicotteri e un esercito di uomini a terra composto da Vigili del fuoco, agenti forestali e personale dell’Agenzia Forestas, prosegue tutta la notte e la mattina.

Le persone evacuate

Nell’emergenza circa 400 persone tra Santu Lussurgiu, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghe e Flussiosono sono costrette a lasciare la casa in via precauzionale. Potranno rientrarci solo alcune ore più tardi. Lungo la statale 292 disagi provocati dai detriti e alberi caduti. Nei vari Comuni interessati dagli incendi al lavoro numerose pattuglie dei carabinieri e della Questura di Oristano che ha messo a disposizione anche un pullmino per le evacuazioni.

Gli altri incendi

La lotta agli incendi riguarda anche altri centri dell’isola. È il caso delle campagne di Fonni e Arzana dove a contrastare l’avanzare delle fiamme intervengono elicotteri e canadair.