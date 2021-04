Sardegna, l’ex «isola bianca» da lunedì unica Regione rossa. Ma agli sbarchi pochi test e controlli

3' di lettura

Classificazione confermata: la Sardegna sarà “rossa” per la terza settimana. E sarà l’unica regione d’Italia (un po' come è avvenuto con la colorazione bianca ma a condizioni diverse) a vestire un “colore” diverso dalle altre per l’emergenza Covid. Che significa chiusure e restrizioni, disposte due settimane fa, confermate per altri sette giorni a partire da lunedì.



La zona rossa

Benché l’indice R(t) si sia fermato a 0.97 e lo scenario di trasmissione sia di tipo 1, come nel resto del paese, l’isola non è riuscita a cambiare colore. Sul territorio regionale, dopo due settimane di chiusure e contenimento, si contano ancora 157 focolai che determinano la classificazione complessiva del rischio “alta per molteplici allerte di resilienza”. Per l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu tutto è dovuto al fatto che nella «prima delle due ultime settimane trascorse in zona rossa l’Rt è stato 1.29 e solo nella seconda è sceso a 0.98. Ma il Dpcm prevede che si mantengano per 14 giorni».

La retrocessione

A determinare la retrocessione da zona bianca (conquistata il 1° marzo grazie a un indice Rt pari a 0.68 e 29,47 casi per 100mila abitanti), l’aumento dei contagi e l’Rt passato dopo tre settimane di “allentamento delle restrizioni” a 1.54 che ha portato la regione (passata nel frattempo zona arancione) in zona rossa.

I contagi

L'ultimo bollettino della Regione registra 267 nuovi casi e sei morti (1.343 in tutto dall'inizio della pandemia). Sono 368 (7 in meno rispetto al giorno precedente) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 52 (1 in meno rispetto al giorno prima) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372 e i guariti sono complessivamente 33.767 (+344), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 9. In totale sono stati eseguiti 1.160.959 tamponi, per un incremento complessivo di 3.635 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è del 7,3 per cento.

I vaccini

Sul fronte vaccinazioni la Sardegna viaggia su una media di circa 11mila dosi al giorno, un dato considerato dalla Regione «più o meno in linea» con il programma definito dal commissario straordinario per l’emergenza. Intanto il Comune di Cagliari ha indirizzato alle associazioni di volontariato un avviso per individuare operatori disponibili al trasporto e all’assistenza, nei centri vaccinali, di cittadini anziani o in situazioni di fragilità, residenti o domiciliati in città, privi di rete di supporto familiare. A Oristano, invece, si avvia a conclusione la campagna d vaccinale dedicata agli ultraottantenni nei centri della provincia.