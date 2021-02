Sardegna verso la zona gialla, Toscana e Molise in bilico Ha chance di diventare gialla anche la Puglia. Toscana e Molise invece rischiano di passare in arancione. Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, scalati in fascia arancione (dalla rossa) con l’ordinanza del 29 gennaio, non cambieranno subito colore. di Andrea Gagliardi

Ha chance di diventare gialla anche la Puglia. Toscana e Molise invece rischiano di passare in arancione. Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, scalati in fascia arancione (dalla rossa) con l’ordinanza del 29 gennaio, non cambieranno subito colore.

Quasi tutta l'Italia lunedì mattina si è svegliata ' in 'giallo', con un allentamento dei divieti (bar e ristoranti con servizio ai tavoli fino alle 18 e musei aperti nei giorni feriali). Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di 'osservazione' per passare nella fascia di minor rigore. Interpretazione sollecitata dai governatori pressati dalle categorie 'vittime' della stretta. In fascia arancione al momento ci sono solo Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Nessuna regione in rosso. In attesa del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità di venerdì prossimo, sulla base dei quali saranno aggiornati i colori delle regioni, già si possono però fissare dei punti fermi.

Sardegna verso la zona gialla

Per passare da una zona più rigida a una più soft dovevano trascorrere due settimane con dati compatibili con la fascia inferiore. Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, scalati in fascia arancione (dalla rossa) con l’ordinanza del 29 gennaio, non hanno chance di cambiare subito colore. Se il trend rimane positivo dovranno aspettare un’altra settimana. Chi ha buone chance di spostarsi venerdì in fascia gialla è invece la Sardegna. È vero che il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Regione contro l'ordinanza firmata lo scorso 22 gennaio dal ministro della Salute Roberto Speranza che aveva riclassificato l’Isola arancione. Ma se i buoni dati dell’ultimo monitoraggio del 29 gennaio saranno confermati venerdì 5 febbraio, la zona gialla è assicurata. Il trend, del resto, è in deciso miglioramento. Basti segnalare che il 2 febbraio il numero dei casi di Covid-19 è sceso a 71. Per ritrovare un numero simile di nuovi contagi bisogna ritornare a fine agosto 2020. Non è un caso se l'assessore della Sanità della Sardegna Mario Nieddu incalza: «I numeri parlano chiaro, l'attuale scenario del quadro pandemico è compatibile con la zona gialla, se non, addirittura, con la zona bianca».

Umbria ancora arancione

Non scalerà di fascia sicuramente l’Umbria. I valori dell’ultimo monitoraggio (unica regione italiana con rischio complessivo alto, in base ai famosi 21 parametri) la inchiodano ancora in arancione. Mentre ha chance la Puglia, che lo scorso 29 gennaio registrava dati compatibili con la fascia gialla.

Toscana e Molise sotto osservazione

Tra le regioni classificate in giallo desta qualche preoccupazione la Toscana, con rischio complessivo moderato e Rt vicino alla soglia critica di 1. «Sono 4 settimane che siamo in zona gialla, e io mi sento moderatamente ottimista, però non posso dire di più perché siamo proprio sul filo» ha messo le mani avanti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Osservato speciale anche il Molise, unica regione italiana con Rt sopra 1 in base all’ultimo monitoraggio (valore medio 1,51) e con rischio basso ad alto rischio di progressione. Basta salire a rischio moderato per spostarsi in automatico in fascia arancione.

Ancora nessuna regione in fascia bianca

Nessuna regione ha invece ancora i requisiti per accedere alla zona bianca. Una fascia dove la circolazione del virus è così bassa e l'impegno del sistema sanitario sul Covid così ridotto che si può procedere a una diminuzione delle restrizioni anche rispetto alla zona gialla, al momento quella con le regole meno stringenti. Di qui la prevista apertura di palestre, piscine, bar e ristoranti anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina.Servono requisiti stringenti però per accedere alla fascia “bianca”: Rt sotto 1, un livello di rischio basso e una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tra le regioni in pole per raggiungere l'obiettivo a breve spicca la Basilicata. Nell'ultima settimana monitorata dalla cabina di regia la regione non solo rispetta i primi due requisiti ma ha avuto un'incidenza settimanale di 70 casi (contro i 96 dei sette giorni precedenti e i 144 di quella ancora prima). E il trend è in continua flessione. Ma si piazzano bene anche Sardegna (73 casi) e Valle d’Aosta (76). La Toscana, che nel penultimo monitoraggio era a 72 casi, nell’ultimo è invece risalita a 81.