Sardegna, il latte ovino prodotto da Alimenta distribuito nel mondo

Un grande e acrobatico salto dimensionale: quello che si prepara a fare Alimenta, azienda sarda da tre anni con socio di maggioranza cinese. Alimenta produce latte e siero ovino in polvere, semilavorati , venduto in numerosi Paesi nel mondo, utili a produrre un pregiato latte per l’infanzia. Ma adesso si prepara a costruire un nuovo stabilimento per produrre in Sardegna il prodotto finito. In poche parole, la stessa azienda che oggi fattura in media 8 milioni si prevede che possa raggiungere i 120 milioni, così come da 20 dipendenti di oggi dovrebbe arrivare a circa 70 unità.

Tutto ciò potrebbe avvenire grazie a un investimento di 41 milioni , sostenuto con un contratto di sviluppo. «Abbiamo presentato domanda di finanziamento un anno fa e ora siamo alla firma - racconta Enrico Qualbu, vice presidente e responsabile investimenti - .Finora abbiamo lavorato bene, sia con Invitalia che con il Mise e la Regione Sardegna. Ci vorranno due anni per costruire il nuovo stabilimento a Macomer e contiamo di avviare per il 2020 la produzione di latte per l’infanzia con marchio Alimenta».

Alimenta nasce nel 1996. Nei primi anni le vendite calano e il bilancio è in rosso. Poi comincia a vendere in Cina, dove le proprietà del siero caprino sono note, e si rianima. Tre anni fa l’intesa con i cinesi di Blue River, tra i leader nel mercato che rileva la maggioranza di Alimenta. Oggi il siero prodotto in Sardegna viene spedito in Nuova Zelanda dove Blue River ha due stabilimenti di latte in polvere.