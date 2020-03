Sardegna modello Corea: la Regione traccia con un’app le persone in quarantena

Il suo utilizzo è permesso in forza del Dpcm del 9 marzo, emanato per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19, che autorizza le autorità locali a chiedere il consenso alla geolocalizzazione. La Regione è comunque in attesa di un ultimo via libera da parte del Garante della privacy.

Nei prossimi giorni è atteso un nuovo Dpcm che dovrebbe consentire anche il trattamento di dati sanitari, sempre al fine di contenere l’emergenza. A quel punto l’app della Regione Sardegna potrà chiedere alle persone positive al tampone o alle persone in quarantena di informare ogni giorno, via smartphone, le autorità su eventuali sintomi, ma anche l’invio quotidiano dei dati sulla temperatura corporea.

I dettagli raccolti dall’applicazione sono condivisi con le Prefetture e gli uffici epidemiologici della sanità regionale, così da verificare se chi, per l’ordinanza regionale, deve stare in quarantena, rispetta l’isolamento domiciliare.

Nel caso poi dovessero aumentare il numero di contagi – a oggi in Sardegna se ne contano 360, 12 le vittime – i dati potrebbero essere usati per individuare eventuali zone-focolaio in cui sia riscontrata una particolare concentrazione di positivi.

I tecnici stanno anche lavorando ad aggiornamenti per implementare la piattaforma: tra questi la comunicazione in tempo reale dei dati ai sindaci, il censimento di servizi di prima necessità come farmacie, market e consegne a domicilio.