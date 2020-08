Sardegna nella morsa degli incendi: in fiamme oltre 6mila ettari di terreno I dati della Regione, aggiornati al 13 agosto, parlano di 1.777 interventi, 1.275,07 ettari di area boschiva cui si sommano 4.961,68 ettari di area non boschiva distrutte dalle fiamme di Davide Madeddu

(ANSA)

I dati della Regione, aggiornati al 13 agosto, parlano di 1.777 interventi, 1.275,07 ettari di area boschiva cui si sommano 4.961,68 ettari di area non boschiva distrutte dalle fiamme

3' di lettura

Non solo Covid. In Sardegna, come ogni estate, c'è anche un'altra emergenza: quella degli incendi. Piaga quotidiana che spinto le associazioni del mondo agricolo a chiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Uno strumento necessario per affrontare l'emergenza e dare il via libera all'erogazione di fondi straordinari, perché le fiamme non colpiscono solo le aree boschive ma anche campi e zone coltivate oltre che pascoli.

I dati della Regione, aggiornati al 13 agosto, parlano di 1.777 interventi, 1,275,07 ettari di area boschiva cui si sommano 4.961,68 ettari di area non boschiva distrutte dalle fiamme. Il tutto nonostante uno schieramento che supera le seimila unità tra addetti allo spegnimento vedette e personale impiegato a presidiare e monitorare le campagne e un migliaio di mezzi in campo.

Emergenza incendi

Solo il 13 agosto se ne sono registrati 21 tra il nuorese, Sassarese e il il sud Sardegna. Emergenze che hanno richiesto anche l'attivazione di mezzi aerei. «Abbiamo avuto alcune giornate difficili, che hanno pesantemente impegnato la macchina regionale antincendio, ma l'intervento tempestivo e la professionalità delle donne e degli uomini di Corpo forestale, Protezione civile, Forestas, Vigili del fuoco e barracelli, oltre alle forze dell'ordine ed ai tanti volontari, hanno finora consentito di contenere la superficie coinvolta negli incendi e di limitare i danni - dice Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell'Ambiente dopo gli ultimi sopralluoghi -. Dobbiamo assolutamente salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico dalle mani criminali che lo vogliono distruggere e valutare le situazioni di persona consente di predisporre risposte concrete ed adeguate, nella consapevolezza che l'ambiente può rappresentare il futuro della Sardegna».

La richiesta dello stato di calamità

Dal rappresentante dell'esecutivo anche un invito ai sindaci “ ad attivarsi affinché i piani di protezione civile siano sempre aggiornati, operativi ed immediatamente attivabili, dando anche la disponibilità delle strutture regionali ad accompagnare qualsiasi procedura amministrativa che serva a raggiungere questo risultato. Dal mondo delle campagne arriva poi una richiesta precisa: la dichiarazione dello stato di calamità. «Le aziende agricole, avanguardie e sentinelle del territorio, sono le più esposte e le prime a pagarne le conseguenze. Colture secolari e strutture importanti, frutto di anni di lavoro sono ogni anno messe a repentaglio dalla mano incendiaria - premette Luca Saba, direttore generale di Coldiretti Sardegna -. Per questo motivo sosteniamo sia fondamentale il riconoscimento dello stato di calamità naturale per evento eccezionale catastrofico».

Una richiesta che l'associazione di categoria ha già inviato alla presidenza della Regione e agli assessorati competenti (Agricoltura e Ambiente) «dopo i devastanti incendi hanno colpito numerose aziende agricole distruggendo ettari di sugherete, olivi, pascoli, scorte di foraggio, strutture (capannoni, case coloniche e recinzioni) e causato la morte di numerosi capi di bestiame (ovini, bovini ed equini)».

Secondo una stima del centro studi di Coldiretti per far rinascere l'ecosistema forestale distrutto dalle fiamme “ci vogliono 15 anni”. «Negli ultimi anni la macchina antincendio si è sensibilmente evoluta risparmiando migliaia di ettari dalle fiamme – argomenta – ma è necessario fare un ulteriore passo avanti nell'ambito della prevenzione attraverso una rete sociale che veda in prima linea gli imprenditori agricoli, vero presidio del territorio”. Coldiretti Sardegna ha chiesto alla Regione l'attivazione degli aiuti previsti dal Psr «per garantire in tempi brevissimi il ripristino dei danni e la ripresa ordinaria dell'attività agricola».