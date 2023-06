Sardegna, piano da 200mila € per aiutare gli studenti con disabilità uditive, visive ed espressive

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un piano per favorire l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva o deficit di linguaggio. A predisporlo, prevedendo anche uno stanziamento di 200 mila euro è la Regione Sardegna che ha dato corpo al piano che prevede la « piena ed effettiva inclusione nella società delle persone sorde, sordo cieche, con disabilità uditiva in genere o con deficit di comunicazione e di linguaggio associato ai disturbi generalizzati dello sviluppo e ad altre patologie del sistema nervoso centrale». Il tutto con un obiettivo, come sottolineato dall'assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Beni culturali Andrea Biancareddu: «Favorire la partecipazione, in condizioni di parità, con gli altri cittadini, alla vita politica, economica, sociale e culturale, mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana (Lis), della lingua dei segni italiana tattile (List) e di ogni altro mezzo idoneo all'acquisizione dell'autonomia e dell'indipendenza».

Lo stanziamento

Lo stanziamento delle risorse è previsto per gli anni 2023 e 2024 e prevede l'erogazione di un contributo per interventi nelle Università per favorire la partecipazione attiva e a migliorare l'apprendimento degli studenti con disabilità uditiva e all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti.Inoltre al fine di garantire il pieno accesso alle attività educative, scolastiche e formative delle persone con disabilità uditiva e di rendere effettivo il loro diritto allo studio, la Regione, anche promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie e nel rispetto della loro autonomia, sostiene l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, di interpretariato in Leis o List, di programmi di riconoscimento vocale, metodi di sottotitolazione e l'utilizzo di ogni altro ausilio idoneo a consentire la partecipazione attiva e a migliorare l'apprendimento degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nell'istruzione universitaria. Le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari dovranno presentare delle proposte progettuali per interventi da svolgersi nell'arco del biennio 2023 – 2024 che prevedano sia l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, di interpretariato in Lis o List, di programmi di riconoscimento vocale, metodi di sottotitolazione e l'utilizzo di ogni altro ausilio idoneo a consentire la partecipazione attiva e a migliorare l'apprendimento degli studenti nell'istruzione universitaria.

