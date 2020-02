Sardegna a rischio isolamento tra Air Italy in liquidazione e blocco Moby-Tirrenia Il sistema produttivo e i sindacati manifestano forti preoccupazioni per una situazione che potrebbe avere conseguenze sociali e economiche pesanti di Davide Madeddu

Air Italy in liquidazione

Il rischio è l’isolamento. E, quasi come in una reazione a catena, l’inizio di una crisi che si trascina l’intero mondo produttivo: dal turismo alla manifattura giacché produzioni e materie prime devono fare sempre i conti con il sistema di trasporto.

La liquidazione di Air Italy, la compagnia sardo qatariota nata sulla scia dell’Alisarda fondata dal principe Karim Aga Khan 55 anni fa, viene vista come il primo passo. «Diciamo pure che con questo fatto la Sardegna rischia veramente l’isolamento- premette Maurizio De Pascale, ingegnere e presidente di Confindustria Sardegna -. E se non si interviene al più presto rischiamo di sprofondare».

Il rischio di isolamento

La liquidazione di Air Italy non si porta dietro solo la questione legata al futuro delle 1.450 persone distribuite tra Olbia (550) e Malpensa, ma un tassello importante del mosaico dei trasporti. «La nostra è l’unica regione che non ha un chilometro di autostrada, ha una rete ferroviaria che per il 90% è composta da un solo binario ed è l’unica a non avere il metano - chiarisce De Pascale-. A queste tre difficoltà se ne aggiunge un’altra: è una delle poche isole che non ha un sistema di continuità territoriale. Basti pensare che dal 16 aprile non posso più prenotare un volo».

Continuità territoriale da ripristinare

Ossia lo strumento che vale circa 90 milioni di euro e consente alle aziende che vincono il bando, di poter garantire tariffe calmierate su rotte predefinite, in cambio di compensazioni pubbliche. Sul bando si sta ancora lavorando e l’orientamento è quello di una proroga della sistema ancora in corso. «La situazione Air Italy deve essere subito recuperata - prosegue De Pascale -. Oggi c’è la necessità di riassegnare le rotte di Olbia sino alla scadenza».

È proprio il sistema legato alla continuità territoriale a preoccupare il mondo imprenditoriale e turistico. «Su Olbia non abbiamo più un vettore, perché l’effetto Air Italy è stato uguale a quello di una bomba in una polveriera - dice Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi-, inoltre non sappiamo cosa succederà con la scadenza della continuità territoriale. È chiaro che qui ci deve essere una proroga e il Governo deve trovare una soluzione anche affidando le rotte di Olbia ad Alitalia».