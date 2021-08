Sardegna a rischio zona gialla dal 6 settembre: aumentano i posti letto Covid ma è polemica

4' di lettura

I numeri complessivi dei contagiati, dei morti e dei ricoverati sono in crescita. L'emergenza Covid non è finita ma la Sardegna, che nel frattempo riapre un altro reparto dedicato, scansa la zona gialla per un'altra settimana.



Evitato il declassamento

La regione si salva dal declassamento grazie a un punto percentuale sotto la soglia critica per l’occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale all’attenzione della cabina di regia, che ha deciso per il declassamento in giallo della sola Sicilia, la pressione sull’area non critica resta al 14% (la soglia è del 15%), mentre il limite del 10% nelle intensive è superato con l'11,2%. Altro criterio, quello dei casi per 100mila abitanti: la Sardegna per tre settimane consecutive rientra nei parametri da zona gialla all’interno del range tra i 50 e i 150 casi in sette giorni: 141,8 tra il 6 e il 12 agosto, 156,4 tra il 13 e il 19 agosto, 148,5 dal 20 al 26 agosto.

Il bollettino

Dall'inizio di agosto i casi di positività registrati in Sardegna sono 8.884. Nell'ultima giornata il bollettino registra 343 casi di positività al Covid sulla base di 2946 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6244 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in meno rispetto al giorno precedente). I pazienti ricoverati in area medica sono 233 (+ 5 rispetto al giorno precedente). In crescita i casi di isolamento domiciliare che passano a 7866 (+ 104). Inoltre si registrano 3 decessi: 2 uomini di 50 e 83 anni e una donna di 74, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Lo scoglio del 6 settembre

Il rischio di un declassamento rimane e potrebbe scattare, nel caso dovesse essere confermata questa tendenza, a partire dal 6 settembre.

Nuovo reparto Covid

In dirittura d'arrivo la riapertura di un altro reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. “Con questa apertura si arriverà a 6 reparti Covid e 1 terapia intensiva al Santissima - dice Sergio Marracini, medico epidemiologo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e direttore Presidio Ospedaliero Unico di Cagliari -, la preoccupazione è che questa quarta ondata sia veramente la più massiccia perché sta raggiungendo numeri che pensavamo che non potesse raggiungere”. Per creare i reparti covid all'ospedale Santissima Trinità sono stati riconvertiti i reparti di malattie infettive, pneumologia, geriatria, cardiologia, medicina e degenza ordinaria. Quanto ai ricoverati, chiarisce il direttore: “il 90 per cento non ha fatto il vaccino”.