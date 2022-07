Sardegna, sei mete emozionanti tra Ogliastra e Barbagia

Nel Cuore della Sardegna le vene azzurre del mare ogliastrino e quelle grigie delle montagne barbaricine si sfiorano. Dorgali con la sua costa, Nuoro coi suoi borghi permettono di compiere itinerari on the road in cui si intrecciano esperienze di trekking, immersioni marine, cene e soggiorni artistici chic da vivere intensamente in questi giorni

