Sardegna, sette giorni in Costa Rei provando a non spendere troppo

Arrivarci è semplice: atterrati all'aeroporto di Cagliari, si prende un auto a noleggio (meglio prenotarla in anticipo e fare il check-in online) e, usciti dalla città, si imbocca la statale 125 var in direzione Muravera. Circa un'ora a velocità media e si arriva in Costa Rei, costa sud orientale della Sardegna, epicentro della sub regione del Sarrabus. Se ci si vuole concedere il piacere di percorrere la litoranea serve molto più tempo e pazienza ma la vista mare compensa la fatica aggiuntiva. Ecco il bello e il brutto dei miei sette giorni.

Il territorio

Il fatto di essere una frazione di Muravera, che da Costa Rei dista almeno una ventina di chilometri, non deve trarre in inganno sulle eventuali radici storiche di questa località, nata da zero negli anni sessanta (per “intuizione” di un imprenditore belga) e oggi estesa per circa 10km di litorale da Cala Sinzias a Porto Pirastu. Chi cerca la Sardegna selvaggia e poco insediata oppure quella modaiola e votata alla movida notturna ha sbagliato indirizzo. L'incidenza delle costruzioni è oggettivamente elevatissimo, per non dire esagerato, ma si tratta di case e villette a schiera di buona fattura e immerse nel verde e nei colori degli oleandri fioriti. Non ci sono, insomma, “mostri” a più piani che deturpano in modo vistoso e fastidioso il paesaggio, ma non c'è neppure nulla di tipico come i vecchi villaggi di pescatori greci o le variopinte case liguri.

Cala S’illixi

Le opzioni di soggiorno

Appartamenti, ville e villette e resort “all inclusive” sono le principali opzioni per poter soggiornare in Costa Rei. Volendo stare nei pressi del mare (entro i 700 metri dalla spiaggia) i prezzi per un bilocale per 3-4 persone partono dai mille euro a salire a luglio e crescono abbondantemente nel periodo centrale di agosto. Per trovare la soluzione migliore in rapporto ai costi (e alla posizione) il consiglio è quello di prenotare con largo anticipo appoggiandosi a operatori locali come Sardinia Holiday Service o affidandosi a portali specializzati nelle case vacanze come Italian Way (le proposte su Booking.com, Airbnb e simili certo non mancano ma hanno costi mediamente superiori). Una gradita sorpresa è l'attenzione rivolta alla pulizia di strade e aree pubbliche e alla raccolta differenziata dei rifiuti: un tema molto sentito e lo si intuisce appena arrivati in Costa Rei dalle solerti raccomandazioni degli operatori turistici locali.

Spiaggia di Porto Piratsu

Carrello della spesa decisamente caro

La sorpresa in negativo, invece, riguarda il carrello della spesa dei piccoli supermercati e il conto dei ristoranti: i prezzi, in entrambi i casi, sono decisamente sopra la media e vi si può ovviare puntando sui grandi store al dettaglio di Villasimius e sulle cene in agriturismo a qualche chilometro dalla costa. Un indirizzo raccomandato è Sa Marighedda, in località Maloccu, comune di Castiadas, dove si mangia bene dall'antipasto al dolce a base di specialità sarde spendendo 40 euro a persona, vino Cannonau e digestivi prodotti in casa compresi.

Scoglio di Peppino

Spiagge da cartolina e mare cristallino

Nel 2009 è stata insignita del “Travel blogger award” da Lonely Planet, entrando nella hit delle 10 spiagge più belle del mondo. Andare in vacanza a Costa Rei, anche solo per sette giorni, ha quindi una facile motivazione: la bellezza delle spiagge e la trasparenza e i colori cangianti dal turchese al verde di un mare che bagna una costa dalle mutevoli conformazioni, fra lunghe distese di sabbia fine, insenature protette dalla folta vegetazione mediterranea e piccole calette che sembrano fare a gara per esibire scogli dalle forme più strane e curiose. Spostarsi con l'auto almeno una volta al giorno è la ricetta da seguire per “assaggiare” tutti o quasi gli arenili più rinomati e naturalisticamente più suggestivi: bastano infatti pochi minuti di auto (15-20 al massimo, con alcuni tratti di sterrato) per raggiungere luoghi da paradiso come Cala Pira a Sud oppure Cala sa Figu e la vicina S'llixi a Nord, letteralmente incantevoli soprattutto di primissimo mattino. Più frequentate e quindi meno poetiche ma con un mare sempre e comunque cristallino sono le spiagge di Sant'Elmo e di Santa Giusta con l'iconico scoglio di Peppino o ancora quella di Monte Turno, dalla cui sommità si gode un panorama che abbraccia il lungo arenile bianco di Sinzias e spazia fino al promontorio di Is Cappuccinus. A differenza delle spiagge più remote, dove parcheggiare (gratuitamente) può risultare difficile e a rischio multe se non si arriva di primo mattino, nelle località più battute i posti auto sono più numerosi e decisamente più accessibili ma costano dai 6 ai 10 euro (mezza e intera giornata).