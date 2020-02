Sardegna in tilt tra l’emergenza Coronavirus e la crisi di Air Italy Appello degli operatori di Davide Madeddu

Manifestazioni annullate, pacchetti vacanze prima confermati poi cancellati (per il 50%) e prenotazioni bloccate da una settimana. Gli effetti provocati dall'emergenza Coronavirus investono il mondo delle vacanze anche in Sardegna dove il settore deve fare i conti anche con le problematiche dei trasporti.

L’analisi

A descrivere lo scenario “preoccupante” con effetti immediati e a lungo termine è uno studio di Confindustria Sardegna, che parte dalla questione trasporto aereo e dalla proroga della continuità territoriale sino ad arrivare agli effetti prodotti dalla nuova emergenza. «Il prolungarsi di tale situazione, cui si somma la ulteriore pesantissima crisi determinata dalla emergenza Coronavirus - scrive Confindustria - rischia di provocare danni non più recuperabili non solo per il settore turistico ricettivo, allo stato attuale il più colpito, ma anche per il complesso del sistema economico e produttivo regionale, già indebolito dal persistere dello stato di crisi generale».

Le disdette

Nello studio anche un primo dato sulle disdette. «Gli operatori del comparto ricettivo e dei trasporti segnalano, ad oggi, disdette e cancellazioni fino ad oltre il 50% delle prenotazioni già effettuate - scrive Confindustria - ma anche e soprattutto nel medio e lungo periodo, con particolare riferimento alla prossima stagione estiva». Punta l'attenzione sul “danno di immagine” con cui deve fare i conti l'intero settore Paolo Manca, presidente di Federalberghi. «Il messaggio che passa è devastante. Da una settimana le prenotazioni sono bloccate e ancora non è chiaro cosa possa accadere in futuro». Perché l'attenzione degli albergatori non va solo ai mesi cruciali, luglio e agosto ma agli altri. «Il turismo senior - argomenta Manca - nei mesi spalla, e a quei turisti si devono dare risposte in termini di sicurezza sanitaria». Poi un appello alle istituzioni. «In passato il sostegno è stato dato agli altri settori produttivi. Ora, invece, è necessario che si trovino soluzioni immediate e si intervenga a sostegno di un settore, quello del turismo, che rischia di collassare - prosegue Manca -. Tutto il lavoro degli ultimi anni e i risultati di crescita conseguiti rischiano di essere cancellati, e questo sinceramente non possiamo permettercelo».

