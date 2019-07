Sardegna, torna a crescere l’occupazione di Nino Amadore

(Ansa)

Una regione che cresce. Moderatamente ma cresce anche se con segni di rallentamento rispetto all’anno precedente. Si può riassumere così il quadro economico della Sardegna per il 2018 leggendo la relazione dedicata all’economia dell’isola da Banca d’Italia. Certo non mancano le contraddizioni come sottolineano gli esperti di Bankitalia: al contributo degli investimenti, positivo anche se ridotto rispetto al 2017, si è associato quello nullo dei consumi, rimasti stabili in termini reali e anche la domanda estera si è indebolita nel corso dell’anno.

In compenso nel 2018 sono tornati a crescere i livelli occupazionali, il tasso di disoccupazione è diminuito soprattutto tra i più giovani, le ore lavorate per addetto sono aumentate anche per la sostanziale riduzione dell’incidenza degli occupati in Cassa integrazione. Non solo: è aumentata l’occupazione dei laureati che era diminuita nel 2017. «Il tasso di disoccupazione - si legge nella relazione di Bankitalia - è sceso al 15,4% dal 17% dell’anno precedente. Il dato si è ridotto sensibilmente tra i giovani fino ai 34 anni, rimanendo tuttavia molto elevato nel confronto con il periodo pre-crisi e rispetto alla media della popolazione. Al contrario, per gli individui con più di 45 e meno di 65 anni il tasso di disoccupazione è aumentato per il secondo anno consecutivo».

I fondi europei

Una Regione, la Sardegna, che è riuscita nel 2018 a fare un notevole balzo in avanti nell’utilizzo dei Fondi europei: su una dotazione complessiva di 1,4 miliardi i pagamenti cumulati ammontavano al 22 per cento, rispetto all’8,8 per cento di fine 2017. «Grazie all’incremento registrato nel 2018 - si legge nella relazione di Bankitalia - il grado di attuazione finanziaria risultava superiore rispetto alla media nazionale ma era tuttavia inferiore a quella raggiunta alla fine del quinto anno del precedente ciclo di programmazione (32 per cento)».

Le imprese