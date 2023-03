Sardegna, un’unica società per gestire gli scali di Olbia e Alghero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una nuova società di gestione per due aeroporti del nord Sardegna. Si chiama Nord Sardegna Aeroporti ed è la nuova società unica che si occuperà della gestione degli aeroporti di Olbia e di Alghero. Il nuovo sodalizio riunirà la Geasar, che si occupa della gestione dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia e la Sogeaal che si occupa, invece, della gestione dello scalo Alghero Fertilia Riviera del Corallo.

Il via libera all’operazione è datato 20 e 21 marzo. Giorni in cui i consigli di amministrazione delle due aziende hanno approvato l’avvio del percorso che porterà alla fusione delle due realtà industriali in un’unica società di gestione aeroportuale di entrambi gli scali.

Nell’operazione, l’assetto azionario di Nord Sardegna Aeroporti, rispetto a quello attuale delle due aziende, resterà pressoché invariato. La maggioranza del capitale, come sottolineano le due compagini in una nota congiunta, «sarà infatti detenuta, direttamente e indirettamente, da F2i Ligantia SpA, società gestita da F2i SGR e che vede tra i suoi azionisti anche la Fondazione di Sardegna».

F2i, per mezzo delle sue società partecipate, è il principale gestore aeroportuale del Paese, con un traffico superiore a 65 milioni di passeggeri su base annua. Le restanti quote resteranno detenute da istituzioni pubbliche locali rappresentate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari e di Nuoro.

L’obiettivo dell'operazione deliberata dai due Consigli di amministrazione è incrementare significativamente il traffico totale passeggeri «passando dai 4,7 milioni del 2022 a 7 milioni nel 2030» e la connettività del bacino di utenza del Centro-Nord Sardegna, «sfruttando al meglio le potenzialità dei due scali con una logica di sistema».