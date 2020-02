Sardegna verde, 700mila euro per bioeconomia nella cosmesi e nel turismo sostenibile di Davide Madeddu

Tra turismo e cosmesi in un viaggio all'insegna della sostenibilità grazie ai fondi europei. O meglio, dai cosmetici realizzati con erbe ed essenze spontanee alle case costruite o ristrutturate con materiali provenienti dalla bioedilizia e da utilizzare come strutture ricettive. La sfida della sostenibilità parte da questi due elementi. Si intitola Sardegna verde il progetto di bioeconomia finanziato con i fondi europei (Por Fesr) per valorizzare le iniziative imprenditoriali sarde che si muovono seguendo l'onda della sostenibilità. La Regione, attraverso i suoi bandi, mette a disposizione 700 mila euro che serviranno per sostenere i progetti che si sviluppano seguendo due direzioni che possono pure incontrarsi. Prima con la sperimentazione attraverso una serie di studi e poi l'applicazione sul campo. Da una parte c'è la filiera della cosmesi naturale.

E quindi la creazione di un nuovo modo di produrre che parte dagli elementi spontanei e arriva sino ai prodotti finiti modificando però i tradizionali sistemi di lavorazione. Con un'attenzione particolare a risorse locali come elicriso, lentischio, corbezzolo, asfodelo e altre specie della macchia mediterranea. Poi l'edilizia eco compatibile e la ricettività sostenibile. Due iniziative che, come auspica il bando pubblicato dalla regione, dovrebbero poi incontrarsi in un sistema di relazioni per promuovere quella che è stata definita la filiera territoriale. “Il bando - come chiariscono alla Regione - nasce dall'esigenza di promuovere un nuovo sviluppo sostenibile in Sardegna, aiutando le piccole imprese del settore verde attualmente esistenti e promuovendo la riconversione verde di quelle che ancora non producono in linea con gli standard della sostenibilità ambientale, economica e sociale”.