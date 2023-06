Sardegna, al via bando da oltre 1 milione per l’apprendistato professionalizzante

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato un avviso da oltre un milione di euro dedicato all’apprendistato professionalizzate, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani». Lo ha annunciato oggi l’assessore Ada Lai, durante una conferenza stampa, tenutasi nella sede dell'assessorato della Regione Sardegna. «Un bando tanto atteso che stimola il lavoro sostenibile per tutta l’economia sarda - afferma l’assessore - dal turismo, alla manifattura, all’artigianato, agli antichi mestieri identitari. Settori che oggi danno lavoro e ricercano personale formato».

Lo strumento

L’apprendistato professionalizzante è senza uno dei canali privilegiati di accesso dei giovani al mondo del lavoro, perché consiste in un contratto regolare di lavoro subordinato, con un periodo iniziale di formazione, al termine del quale il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato. «È uno strumento per connettere occupazione e formazione, domanda e offerta - ha proseguito l’assessore - una grande opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni, che possono essere formati e seguiti per crescere in azienda aumentando le proprie competenze».

I vantaggi per le imprese

«Ma ci sono vantaggi anche per le imprese - osserva l’esponente dell'esecutivo Solinas - che faticano a trovare personale formato. I datori di lavoro, infatti, hanno sgravi contributivi per tre anni, previsti dalle norme nazionali, non spendono un euro per la formazione e hanno la possibilità di assicurarsi profili professionali corrispondenti ai propri valori e ai propri metodi di lavoro».