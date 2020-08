Sardegna, via libera ai lavori del maxi-gasdotto dell’isola

Il Via libera

Il via libera ambientale era pronto il 27 settembre scorso quando la commissione Via aveva concluso 105 pagine con un parere positivo «a condizione che si ottemperi alle seguenti condizioni»; seguiva un elenco di 25 prescrizioni per ridurne l’impatto ambientale.

il lavoro sarà coordinato dalla joint venture Enura partecipata da Snam e Sgi. In origine la Società Gasdotti Italia e la Snam avevano presentato in modo autonomo due progetti gemelli e concorrenti; è stato chiesto loro di unificarli in un investimento comune e unitario.

I dettagli tecnici

Il progetto prevede la posa di una rete di tubature lunga 583 chilometri alimentata dai rigassificatori di approdo. In breve dovrebbe entrare in funzione il deposito di Higas a Oristano, dove sono in corso anche i progetti Edison e Ivi. A Cagliari è bloccato da ricorsi il progetto da 120 milioni proposto da Sardinia Lng, partecipata da Isgas, Cosin e Vitaly (controllata in quote paritetiche da Vitol e Comoil).