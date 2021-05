Sardex si espande in Italia e lancia nuova campagna di equity crowdfunding

3' di lettura

Sardex cresce puntando a una dimensione sempre più nazionale e cambia: da sardex.net diventa SardexPay. La sfida della moneta complementare, un sardex al valore di un euro, nata dieci anni fa a in Sardegna sembra vinta. E la moneta complementare accettata da oltre 60 mila persone ha superato il Tirreno e, contando su un network nazionale, ha raggiunto la Penisola.

Un’espansione preceduta, nell’ultimo anno, da un consolidamento del brand Sardex, con presenza diretta e partner locali, in 15 regioni. Un dato che conferma, come chiariscono dal gruppo, un «miglioramento della struttura organizzativa e un efficientamento dei servizi erogati, per renderli sempre più efficaci in questa fase economica così difficile, certificato da una crescita del 73% delle iscrizioni nel 2020».

«Sia il 2020 che questo inizio di nuovo anno hanno messo sempre più in evidenza le opportunità che Sardex garantisce alle imprese - dice l’amministratore delegato Marco De Guzzis –. Lo scorso anno i nostri iscritti hanno trovato nella community molte occasioni di business e scambiato beni e servizi per oltre 120 milioni di valore senza toccare un euro. In più, hanno ottenuto linee di credito aggiuntive a tasso zero e hanno coinvolto dipendenti e consumatori finali. Voglio ringraziare tutte le imprese che hanno creduto in noi e tutti i colleghi e collaboratori che ogni giorno si impegnano con passione e professionalità per essere vicini ai nostri iscritti».

Il viaggio verso il nuovo brand segue un percorso di innovazione, crescita ed espansione. E mette assieme una nuova immagine «fresca e dinamica» ritenuta in grado di rappresentare al meglio «un’importante fase di espansione». Il nuovo brand porta con sé , spiegano dall’azienda, anche nuovi servizi e migliorie tecnologiche che gradualmente saranno messe a disposizione dei partecipanti alla community nel corso dei prossimi mesi. Un programma complesso che prevede un motore di ricerca interna «sempre più efficace», continuando con i miglioramenti delle app, l’integrazione con gli e-commerce fino alla possibilità di effettuare direttamente sulla piattaforma SardexPay i pagamenti misti Euro/crediti Sardex.

«Lanciamo il rebranding di Sardex, per ribadire le nostre radici ed evidenziare la nostra evoluzione in una Community ormai nazionale, sempre più ricca di prodotti e servizi, sempre più al fianco delle Pmi italiane e dei loro dipendenti, offrendo nuove occasioni di business e liquidità aggiuntiva - spiega ancora l’amministratore delegato –. Vogliamo condividere questo risultato ringraziando, oltre a tutto il Team del Gruppo Sardex, le persone, tra imprenditori, professionisti e loro dipendenti, che hanno creduto in noi».