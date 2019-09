Sardex taglia il traguardo del mezzo miliardo di crediti Il bilancio dei primi nove anni di Sardex, il Circuito di Credito Commerciale, frontiera made in Sardegna delle monete complementari, con oltre 4mila aderenti in tutta l'isola, e 10mila sul territorio nazionale, è più che positivo di Davide Madeddu

2' di lettura

Più di mezzo miliardo di crediti transati e un obiettivo: consolidare la presenza nella penisola e far crescere il sistema di credito alternativo destinato ai consumatori, arrivando sino all'amministrazione pubblica. Il bilancio dei primi nove anni di Sardex, il Circuito di Credito Commerciale, frontiera made in Sardegna delle monete complementari (1 credito=1 euro) con oltre 4mila aderenti in tutta l'isola e 10mila sul territorio nazionale, è più che positivo. Come emerge dai dati, illustrati nel corso di una conferenza stampa dai fondatori dell'azienda che hanno parlato anche delle sfide future.



Nello specifico, Sardex, assieme agli altri Circuiti di Credito Commerciale attivi nelle altre 12 regioni italiane (Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise-Sannio e Campania) ha movimentato beni e servizi per un valore superiore al mezzo miliardo di crediti; di questi ben 400 milioni solo in Sardegna e 100 milioni negli altri Circuiti dal 2010 a oggi.



Le operazioni effettuate dagli aderenti sono state superiori al milione coinvolgendo 10mila aziende (4mila si trovano in Sardegna) in tutti i circuiti. Sono invece 6 mila (di questi tremila sono in Sardegna) i dipendenti e collaboratori delle imprese associate che usano quotidianamente i crediti per far fronte alle loro esigenze di spesa (dagli alimentari all'abbigliamento passando per lo svago).

LEGGI ANCHE / Il Sardex apre ai privati: obiettivo 100mila associati

Per Franco Contu, direttore generale, «Sardex è uno straordinario strumento di sviluppo economico e di coesione sociale nei territori che deve costantemente rinnovarsi. Il traguardo del mezzo miliardo di crediti transati è frutto di questa tensione continua al miglioramento». Per questo motivo, sottolinea il direttore, è stato «rafforzato il team manageriale e sono state investite risorse notevoli per migliorare ancora l'infrastruttura tecnologica e l'esperienza d'uso dei nostri aderenti senza perdere l'attenzione nei confronti del territorio. In un futuro, speriamo non lontano, puntiamo a coinvolgere la pubblica amministrazione».