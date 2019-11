Sardine: anche i pesci piccoli hanno un posto in politica

Le Sardine varcano i confini emiliani: in 4mila a Palermo Photogallery21 foto Visualizza

Le sardine sono «pesce azzurro», così chiamate per la colorazione dorsale tendente al blu-verde, mentre quella ventrale è argentea, che si spostano nel mare come se fossero un unico organismo. Come gli sgombri, le alici e le aringhe. Sono caposaldo della cucina povera, abituate, dalle nostre parti, a essere infarinate e fritte oppure cosparse di pangrattato e prezzemolo e infilate in forno, anche a essere seccate, o conservate sott'olio in scatolette, dove se ne stanno tutte strette le une alle altre come sardine.

Da poco le sardine hanno fatto una virata nel mare della politica, insediandosi nel linguaggio mediatico-politico dell’Italia, un paese sul Mediterraneo che finora le aveva apprezzate solo a livello culinario, non metaforico. Ma sarà sotto questa prospettiva che ora le osserveremo.



Cenni di metaforica politica degli animali

Quanti animali infatti nel linguaggio della politica antico e moderno, dal lupo di Esopo alle api di Mandeville, dai maiali di Orwell alle cimici e ai pidocchi di Hitler. Il fatto è che la lunga frequentazione dell’uomo con gli animali – oggi nei paesi industrializzati praticamente scomparsa – lo ha portato ad attingere continuamente da essi paragoni, simboli e metafore per illustrare il proprio comportamento. Pensando poi alla metaforica animale nel suo aspetto più squisitamente politico, si vede che la bestia è usata per incarnare costumi e atteggiamenti da seguire o da evitare, in una dimensione che è politica ed etica insieme.

La citazione più famosa di questo uso degli animali per metaforizzare rapporti politici è probabilmente quella usata da Machiavelli nel cap. XVII del Principe, del 1513: «Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe et il lione; perché il lione non si defende da' lacci, la golpe non si defende da' lupi. Bisogna adunque essere golpe a conoscere e' lacci, e lione a sbigottire e' lupi».

La frase non necessita di grandi spiegazioni: è immediatamente comprensibile, breve, efficace, come deve essere ogni metafora che si rispetti. Machiavelli ci sta dicendo: chi vuole governare con successo impari a comportarsi come il leone (con la forza e la ferocia) e come la volpe (con l’astuzia); o meglio, come la tradizione della metaforica animale, con molto dispendio di fantasia e poco rispetto dell’osservazione scientifica, ha immaginato il comportamento della volpe e del leone.