Sardine e non solo: da «balena bianca» a «trota», il dizionario ittico della politica

Sardine

Il movimento delle Sardine è nato a novembre scorso in chiave anti Salvini, come reazione ad un evento a Bologna della Lega, con lo stesso Salvini e la candidata alle regionali del 26 gennaio Lucia Borgonzoni. Il Paladozza, dove era in programma la manifestazione leghista, può contenere 5.570 persone. I fondatori del movimento si erano posti come obiettivo di mettere insieme 6 mila persone, da raggruppare in una piazza piena come una scatola di sardine. L’invito diffuso sui social recitava: “Crea la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica della storia”. In piazza alla fine arrivarono in 15mila.

Squalo

Vittorio Sbardella, storico leader della Democrazia Cristiana a Roma nella prima repubblica, era chiamato dai suoi avversari “lo squalo”. Un appellativo che non fu mai un problema per lo stesso Sbardella, forse perché ben si attagliava al suo fisico possente e alla sua indole: una persona che agisce d’impeto, senza delegare ad altri la posizione di prima linea nello scontro. Da allora non sono sfuggiti all’appellativo di squalo (non certo come vezzeggiativo) molti politici nella parte alta della loro parabola politica: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Matteo Renzi.

«Un delfino? Per adesso è una trota. È curioso, come tutti i ragazzi, si interessa delle cose più importanti...». Fu lo stesso leader della Lega Nord Umberto Bossi nel 2008 a definire così, sorridendo, suo figlio Renzo a chi gli chiedeva se stesse diventando per caso il suo delfino. Il figlio del fondatore della Lega Nord mostrò di gradire il nomignolo, tanto da produrre magliette e spillette con una trota stilizzata. Renzo Bossi diventò poi consigliere regionale in Lombardia, per poi dimettersi sull’onda delle inchieste giudiziarie sulla gestione dei rimborsi elettorali della Lega Nord.

