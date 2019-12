Sardine: dalle regionali in Emilia allo stop ai decreti sicurezza, ecco l’agenda Obiettivo molto ambizioso: superare il 25% dei consensi fra gli italiani di Andrea Marini

Sardine conquistano piazza S.Giovanni: "Missione compiuta"

Le Sardine acquisiscono sempre più visibilità mediatica. Il movimento, nato a Bologna a novembre contro il sovranismo di matrice leghista, prova ora a darsi una identità politica. Nessuna intenzione di farsi partito, ma garantiscono l’appoggio alle liste di sinistra, in primis proprio nelle regionali del 26 gennaio, sia in Emilia Romagna che in Calabria. E resta la proposta antileghista forte: abolire i decreti sicurezza voluti dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini.

Alle regionali appoggio alla sinistra

Primo obbiettivo delle Sardine sarà tornare nelle piazze ovunque, sul territorio. Con un obiettivo molto ambizioso: superare il 25% dei consensi fra gli italiani. Le Sardine, riunite per la prima volta a Roma

in assemblea, promettono «particolare attenzione» alla Calabria e all’Emilia Romagna, dove è aperto il dialogo con la sinistra, e dove però tramonta l’ipotesi di una lista separata, in vista delle prossime elezioni.

I sei punti del programma

Intanto, le Sardine hanno presentato il loro programma, in sei punti:

● pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a lavorare; ● chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solo attraverso i canali istituzionali;

● pretendiamo trasparenza dell'uso che la politica fa dei social network;

● pretendiamo che il mondo dell'informazione traduca questo nostro sforzo in messaggi fedeli ai fatti;

● che la violenza venga esclusa dai toni della politica e anzi che la violenza verbale venga equiparata a quella fisica;

● abrogare il decreto sicurezza di Matteo Salvini.

