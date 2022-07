«Saremo gli ingegneri della subfornitura»

E l’aumento dei salari?

In un momento in cui all’interno di un sistema industriale, che non eccelle per valore aggiunto per addetto, l’aumento del costo del lavoro tout court, pur riconoscendo l’inflazione in agguato, non facilita lo sviluppo e la crescita dell’impresa. Lavorare sul cuneo fiscale è la strada maestra al momento.

Imprenditrice di successo, ora presidente dell’associazione com’è riuscita a gestire tutto con tre figli?

Sono bergamasca, come i miei colleghi imprenditori. Visione, attenzione, voglia di crescere e tanto, tanto lavoro. Aggiungo: delega e capacità di vedere negli altri che collaborano con me a tutti i livelli, dalla famiglia, all’impresa e all’associazione, le competenze che possono mettere in campo. Solo con un sistema di relazioni allargato, cedendo responsabilità, ti puoi permette di fare tante cose. Non si fanno grandi cose se ciascuno non fa la sua parte.

Quale la vera emergenza su cui partirete a lavorare?

Aiutare le imprese a riconoscere e gestire il cambiamento che è in atto, che è potentissimo. È un cambiamento dal punto di vista delle relazioni industriali, del modo con cui gestire le risorse e l’impresa che richiede grandissima flessibilità e capacità di adattamento. Al momento le imprese si trovano in un campo di gioco con dieci porte e noi dobbiamo, da un lato, riconoscere quali sono queste porte, dall’altro, affiancare i giocatori per capire qual è quella giusta dove fare goal. È un monto di grande rivoluzione come non mai.

Cosa l’ha spinta, laureata a pieni voti e specializzata ad Harvard, a tornare a Bergamo?

Quando ero ad Harvard ho giurato a me stessa che non sarei mai tornata. Ho scoperto un mondo che, partendo dalle valli della provincia, non immaginavo nemmeno che esistesse. Sono stata attratta come le api al miele. Ma poi il pensiero di poter ritornare nel mio territorio e impegnare le mie risorse per poter fare qualcosa di buono mi è sembrato ben più interessante. È quello che dico alle mie figlie che sono nelle scuole di management per il mondo. Sento che sempre più si sta andando in questa direzione glocal: quello che fai e impari nel mondo è sensato e bello se poi lo riporti nella dimensione locale, che poi è quella che produce e fa il sistema. È l’insieme dei territori che fa il mercato mondo.