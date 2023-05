Sas apre le prenotazioni per i primi voli con aerei elettrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scandinavian Airlines ha annunciato che da sabato 3 giugno i viaggiatori potranno prenotare i biglietti sui primi voli commerciali a propulsione elettrica che partiranno nel 2028.



SAS, con sede a Stoccolma, ha dichiarato che ci saranno 30 posti disponibili su ciascuno dei tre voli e che il giorno e il luogo di partenza saranno comunicati ai viaggiatori via e-mail una volta decisi.

La compagnia aerea ha aggiunto che il prezzo sarà lo stesso in tutte e tre le valute scandinave - 1.946 corone, tra i 160 e i 260 euro -, un numero simbolico: il 1946 è l’anno in cui SAS ha iniziato a volare.



Alimentazione elettrica per la corta distanza

Il CEO di SAS Anko van der Werff ha ricordato che nel 1957 la Scandinavian Airlines ha iniziato a sorvolare il Polo Nord per accorciare significativamente i tempi di volo tra i continenti quando ha lanciato la rotta commerciale Copenaghen-Tokyo.

A settembre, SAS ha firmato “una lettera di sostegno” con l’azienda svedese di Goteborg Heart Aerospace per la produzione di aerei elettrici. La compagnia prevede di aggiungere gli aerei ES-30 di Heart Aerospace alla sua flotta regionale. Si tratta di un aereo di piccole dimensioni (30 passeggeri) con un’autonomia di 200 chilometri in modalità totalmente elettrica, o fino a 800 chilometri in modalità ibrida.