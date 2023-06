Sas, biglietti per i primi aerei elettrici venduti in 90 minuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La compagnia aerea scandinava, Sas - Scandinavian airlines, ha emesso oggi i biglietti per i primi tre voli elettrici inaugurali che avverranno tra Danimarca, Svezia e Norvegia. Secondo quanto riportato dalla compagnia, ogni volo avrà 30 posti e decolleranno in data, orario e destinazione ancora da stabilire. Le uniche certezze sono l’anno, il 2028, e la rotta che sarà un volo nazionale di corto raggio.

Nonostante i molti punti interrogativi che sorpassano di gran lunga le incertezze di una prenotazione di un volo standard, i 90 posti a disposizione sono stati esauriti nel giro di poche ore: “scriveremo una pagina importante nella storia dell’’aviazione” ha detto Alexandra Kaoukji, portavoce di Sas, intervistata da Radio Sweden. Kaoukji ha spiegato che l’intento della compagnia scandinava è di “condividere il momento storico” con passeggeri entusiasti e allo stesso tempo dimostrare che i voli elettrici saranno una realtà in un futuro non troppo lontano.

Loading...

Dopo i tre voli inaugurali la compagnia spera di poter operare voli elettrici regolarmente che all’inizio copriranno solamente rotte brevi. Con l’introduzione di voli elettrici, la compagnia di bandiera scandinava spera così di poter ridurre il suo impatto ambientale in linea con l’obbiettivo di zero emissioni nette per il 2050.