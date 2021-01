Satelliti e agricoltura 4.0: l’Agenzia spaziale europea finanzia l’italiana Ez Lab

L’agricoltura di precisione? Una necessità

«Oggi – continua Morbiato – in Italia si contano circa 800mila aziende agricole. Un dato più che dimezzato rispetto ai primi anni 2000». È in corso un consolidamento del mercato, confermato anche dal dato sul numero medio di ettari per singola azienda. La media europea è di 50 ettari per azienda, quella italiana tende verso i 20 ettari, quando fino a un decennio fa non superava gli 8 ettari. Spiega il ceo di EZ Lab: «Il trend è chiaro: con l’aumento della superficie media per singola azienda, cresce anche la necessità di ricorrere alle tecnologie per mettere in atto quella che viene definita l’agricoltura di precisione: per ridurre l’uso di pesticidi e di acqua e aumentare la produttività automatizzando alcune attività. In questo scenario i dati forniti dal satellite possono essere d’aiuto».

Tecnologie trasferite dallo Spazio alla Terra

Il ricorso alla tecnologia blockchain – in sintesi: un registro digitale accessibile a tutti, ma che nessuno può modificare – permette di certificare l’attendibilità dei dati estratti dall’immagine, garantendo per esempio data e ora in cui è stata scattata e le coordinate della zona fotografata. «Se un’azienda agricola – spiega Morbiato – decide di irrigare o non irrigare un campo sulla base dei dati forniti da un sistema esterno, deve essere certa che quei dati siano corretti e affidabili». Gli algoritmi di “SmartAgrisat” trasformeranno quindi le immagini satellitari in dati, generando così valore per gli attori della filiera agroalimentare. Il bando Esa è stato del resto pensato proprio con questo obiettivo: trasferire le tecnologie sviluppate in ambito aerospaziale all’industria, per migliorare la competitività delle aziende europee.

«Si tratta di un’opportunità unica – conclude Morbiato –. Le immagini satellitari di libero accesso hanno una risoluzione media intorno ai 10 metri. Con quelle che ci fornirà l’Esa potremo scendere di un ordine di grandezza, in alcuni casi anche fino a 1 metro di risoluzione».

A Padova si studia la blockchain per l’industria

Per integrare le immagini satellitari dell’Esa nella propria piattaforma EZ Lab ha stimato spese in ricerca e sviluppo pari a 300mila euro. La metà di questi costi sarà finanziata dall’Esa. Nata nel 2014 presso l’incubatore universitario Galileo Visionary District di Padova, EZ Lab è oggi una Pmi innovativa con 15 dipendenti specializzata in soluzioni digitali avanzate basate su tecnologia blockchain per i settori agrifood, tessile, energia, real estate, logistica e medicale.