Satelliti europei, l’Esa sceglie Thales Alenia Space per la nuova costellazione Galileo I dispositivi saranno più robusti, affidabili e protetti da attacchi informatici. Per la joint venture Thales-Leonardo commessa da 772 milioni di euro di Antonio Larizza

L’aerospazio made in Italy sarà nel dna della seconda generazione di satelliti destinati alla costellazione Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare (Gnss) dell’Unione europea.

Thales Alenia Space Italia - joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) - ha siglato un contratto del valore di 772 milioni di euro con l’Agenzia spaziale europea (ESA), che ha agito in nome e per contro dell’Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea, per la fornitura di sei satelliti, che faranno parte della costellazione Galileo di seconda generazione.

In orbita a partire dal 2024

I primi satelliti di questa seconda generazione saranno messi in orbita entro la fine del 2024. Grazie a tecnologie evolute - antenne digitalmente configurabili, collegamenti inter-satelliti, utilizzo di sistemi di propulsione completamente elettrici - i satelliti di nuova generazione miglioreranno la precisione del sistema Galileo, nonché la robustezza e la resilienza del suo segnale, che sarà fondamentale per il prossimo decennio digitale, così come per la sicurezza e per gli usi di difesa.

Navigazione satellitare e sovranità Ue

Con l’ulteriore sviluppo del network satellitare Galileo, l’Europa punta a consolidare un asset fondamentale per la competitività della sua industria, consolidando nel contempo la sovranità dell’Ue nell’ambito della navigazione satellitare e dei servizi, sempre più numerosi e diffusi, collegati a questa tecnologia.

I satelliti di questa seconda generazione saranno più robusti, più affidabili e protetti da attacchi informatici. Aumenta anche la disponibilità di segnale e la vita operativa del satellite, che ora sale a 15 anni di attività in orbita.