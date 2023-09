Satispay entra nel mercato dei buoni pasto e dà un taglio alle commissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Satispay entra nel mercato dei buoni pasto e dà una spallata alle commissioni azzerandole o quasi. L’unicorno fondato e guidato da Alberto Dalmasso presenta Satispay Buoni Pasto, ticket esclusivamente digitali spendibili dal 1° ottobre presso gli oltre 70mila pubblici esercizi, supermercati, pub, pizzerie presenti sul proprio network di pagamento. Buone notizie per gli esercenti che non avranno commissioni per importi fino a 10 euro e una fee di soli 20 centesimi per importi superiori. Un modello di business rivoluzionario in un settore del mercato dei pagamenti digitali caratterizzato da commissioni che oscillano tra il 12 e il 15% mentre i tempi d’incasso arrivano fino a 120 giorni.

Il nuovo strumento

«Satispay Buoni Pasto cambia totalmente le regole del gioco e punta ad avviare una trasformazione del comparto. L’obiettivo è creare uno strumento apprezzato sia dagli utenti che dagli esercenti che, come soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale, non devono essere caricati da commissioni insostenibili, oggi pagate per evitare di perdere la clientela - spiega Alberto Dalmasso co-founder e Ceo di Satispay -. Per le aziende che lo adotteranno rappresenterà anche una chiara scelta etica, orientata a generare ricadute positive sia per i propri dipendenti che per gli esercizi commerciali di prossimità. Satispay Buoni Pasto è una nuova opportunità per le aziende, sempre più impegnate nell’evoluzione di una cultura di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, nonché nello sviluppo di policy di welfare attrattive per il mantenimento dei talenti».

Come funziona e-wallet personale

I buoni pasto Satispay sono totalmente digitali e saranno caricati su un wallet separato, dedicato e attivato nell’app Satispay del dipendente che, semplicemente con “one tap” potrà pagare utilizzando il buono pasto e coprendo automaticamente anche l’eventuale importo extra che verrà prelevato dal suo e-wallet personale. Un processo fluido e veloce, come un normale pagamento effettuato con l’app Satispay, in cui il cliente non deve nemmeno specificare alla cassa che utilizzerà i buoni pasto, ponendo fine al fastidio di dover esibire e abbinare il buono a strumenti di pagamento differenti. Se poi il lavoratore non usa i pagamenti mobili di Satispay può saldare la differenza in contanti o con altri strumenti di monetica.