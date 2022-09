Satispay con un round da 320 milioni diventa un unicorno: vale oltre 1 miliardo

Le assunzioni previste

Dinamica che è tutt’ora in atto e vede la società fare un’assunzione al giorno, tanto che nei prossimi 18 mesi dovrebbe raddoppiare rispetto ai 300 dipendenti attuali. «Il focus - sottolinea Dalmasso - è adesso sulle assunzioni e sulla capacità di attrarre i talenti migliori da tutto il mondo. E poi schiacceremo sull’acceleratore in Italia dove abbiamo 3 milioni di clienti ma potremmo averne altri 40 milioni. E allo stesso tempo punteremo maggiormente sull’internazionalizzazione. Abbiamo attività in 20 città in Italia e all’estero siamo in Lussemburgo e Berlino, oltre ad avere persone che operano in Francia, dove vogliamo aprire un paio di uffici» .

Raccolta di 450 milioni di euro

L'operazione porta complessivamente la raccolta di investimenti della fintech italiana a oltre 450 milioni di euro dalla sua nascita e permette a Satispay di poter guardare al futuro sviluppo anche per linee esterne: «Ora possiamo pensare anche di fare acquisizioni, magari usando anche le azioni e non solo la cassa. Potremmo guardare all’acquisizione di servizi da distribuire poi attraverso la nostra rete. Nei casi in cui serviranno i capitali, comunque, li useremo» precisa Dalmasso.

Nell’azionariato restano soci con le quote maggiori i tre fondatori, seguiti da Addition. «Satispay - conclude Lee Fixel di Addition sta rivoluzionando lo scenario del mobile payment in Europa, grazie a un servizio che permette a milioni di utenti di pagare in migliaia di negozi fisici e online, ma anche di scambiare denaro tra amici e famigliari, in modo efficiente e sicuro. Siamo entusiasti di essere al fianco di Satispay e sostenere la crescita del team, del numero di utenti ed esercenti, per arrivare a essere il sistema di pagamento più diffuso in Europa».