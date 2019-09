Saudi Aramco accelera l’Ipo (ma per ora solo sul listino domestico) di Sissi Bellomo

La quotazione in borsa di Saudi Aramco sembra essere davvero in rampa di lancio. Dopo numerosi rinvii e ripensamenti, Riad avrebbe ora scelto il pool di banche alle quali affidare l’operazione: nove istituti in tutto, dicono fonti delle maggiori agenzie di stampa, tra cui molti big internazionali.

I nomi che circolano comprendono quelli di JpMorgan Chase e Morgan Stanley (già coinvolte nelle fasi preliminari, prima che l’iter per l’Ipo venisse interrotto l’anno scorso), affiancati da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup, Hsbc. Insieme a loro anche i sauditi della National Commerce Bank e del Samba Financial Group.

Le operazioni per lo sbarco in borsa del colosso petrolifero statale hanno subito di recente un’improvvisa accelerazione, tanto che già a novembre potrebbe esserci un collocamento iniziale sul Tadawul, destinato a rimanere il listino primario, per una quota dell’1%.

Sarebbe solo l’avvio di quella che è stata definita l’«Ipo del secolo», con cui Riad spera – in modo poco realistico, secondo molti analisti – di strappare una valutazione di 2mila miliardi di dollari per la società. Un altro 1% verrebbe collocato nel 2020, per consentire alla borsa saudita (che di certo non è tra le più liquide) di assorbire il colpo.

L’obiettivo finale – secondo i piani iniziali, annunciati nel 2016 dal principe ereditario Mohammed bin Salman e mai più smentiti – si dovrebbe arrivare a quotare il 5% di Saudi Aramco. Ma soprattutto ci dovrebbe essere anche lo sbarco su una grande borsa internazionale: New York, Londra, Tokyo o magari Hong Kong. Sui prossimi passi tutto resta però molto fumoso.