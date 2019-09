Saudi Aramco a caccia di pezzi di ricambio. Un fornitore: «Cannibalizzano i loro stessi impianti»

Poche ore dopo l’attentato, realizzato con droni e probabilmente anche missili, dal quartier generale di Aramco è partita una raffica di telefonate, e-mail e fax. «Nel giro di due giorni mi avranno chiamato venticinque volte», ricorda un fornitore ufficiale della compagnia. «Volevano molti pezzi con consegna immediata, ma in magazzino non ne abbiamo e per farli nuovi ci servono non meno di 20 settimane. I tempi standard sarebbero di 36-42 settimane». Da cinque a undici mesi insomma, mentre nelle ambizioni saudite Abqaiq dovrebbe tornare a funzionare «come prima» tra una decina di giorni.

Per aggirare il problema Aramco ha ordinato ai contractor di recuperare materiale dai cantieri aperti e forse anche da impianti già in funzione. «Stanno cannibalizzando tutto. Ma Abqaiq è una priorità assoluta, che passa avanti a qualunque altro progetto».

«Mi stupisce che per un impianto così importante Aramco non avesse a disposizione parti di ricambio», commenta Dario Scaffardi, ceo di Saras. «Persino una piccola raffineria ha un backup, almeno per i pezzi più critici. Se c’è un guasto come fai? Non puoi stare fermo per mesi. Per fabbricare i macchinari più complessi possono anche servire due anni».

Eppure Aramco potrebbe davvero aver davvero peccato di imprudenza. A meno che i danni non siano davvero molto estesi. Diverse imprese nella vendor list dei sauditi stanno vivendo esperienze simili.

«Vanno a caccia di qualunque cosa: tubi, raccordi, flange, valvole. Si accontentano di pezzi compatibili con quelli che hanno in uso, anche se non sono identici», racconta un fornitore. «Ci hanno chiesto a quali clienti stiamo consegnando – riferisce un altro – Offrono tanti soldi a chi è disposto a dirottare il proprio ordine verso l’Arabia Saudita».