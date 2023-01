Saudi Aramco, debutto nell’Auto con Renault e Geely

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I sauditi per la prima volta nel business dell’Auto. Saudi Aramco sarà investitore e partner nella nuova entità, che produrrà motori endotermici e ibridi, frutto di una partnership tra Renault e il gruppo cinese Geely. L’accordo, riporta Reuters, è in fase di definizione. Il gigante petrolifero saudita, secondo quanto trapelato dalle trattative in fase ormai avanzata, dovrebbe partecipare con una quota attorno al 20%. Sia Renault che Geely peserebbero per il 40%.

Horse e Ampere

La nuova joint-venture – nome in codice...