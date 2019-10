Saudi Aramco, l’Ipo slitta ancora (ma di poco) di Sissi Bellomo

(Reuters)

2' di lettura

La quotazione di Saudi Aramco subisce l’ennesimo rinvio, anche se stavolta sembra trattarsi di uno slittamento limitato a qualche settimana. La pubblicazione del prospetto per quella che è stata definita «l’Ipo del secolo» era attesa a giorni: forse già la settimana prossima, secondo indiscrezioni. Ma a quanto pare bisognerà attendere.

Riad vuole avere più chiarezza riguardo al potenziale impatto sul bilancio degli attacchi contro gli impianti petroliferi di Abqaiq e Khurais, che un mese fa avevano temporaneamente dimezzato la produzione di greggio saudita, scrive il Financial Times.

La decisione «improvvisa» di far slittare l’operazione è stata confermata anche da una fonte dell’agenzia Bloomberg. Mancano tuttavia conferme ufficiali.

L’annuncio del collocamento in Borsa – per il momento solo l’1-2% ed esclusivamente sul listino saudita, il Tadawul – era atteso per questa domenica a Dahran, la città sede del quartier generale di Saudi Aramco. Il prospetto sarebbe stato pubblicato la settimana prossima, in modo da effettuare l’Ipo il prossimo mese.

L’operazione – ideata nel 2016 e da allora più volte rinviata – è una colonna portante del piano Vision 2030, con cui il principe ereditario Mohammed bin Salman punta a diversificare l’economia dell’Arabia Saudita, troppo dipendente dal petrolio. L’aspirazione è di strappare per la compagnia di Stato una valutazione di 2mila miliardi di dollari, una cifra eccessivamente elevata a giudizio della maggior parte degli analisti.