Saudi Aramco ora punta a sbarcare in Borsa l’11 dicembre

Non ci sono cifre disponibili per lo stesso periodo dell’anno scorso. Ma l’esercizio 2018 si era concluso con 111 miliardi di dollari di utili: un record, che qualifica Saudi Aramco come la società più redditizia al mondo.

Il prezzo dell’Ipo dovrebbe essere fissato il 17 novembre, sempre secondo Al Arabiya. La sottoscrizione delle azioni dovrebbe avvenire dal 4 dicembre, per arrivare alla quotazione il giorno 11 dello stesso mese.

Aramco per ora non conferma l’agenda, limitandosi a ribadire che «la compagnia è pronta, il timing (dell’Ipo, ndr) dipenderà dalle condizioni di mercato e sarà realizzata in un momento scelto dagli azionisti».

I rumor arrivano comunque al momento giusto per scaldare la platea della Future Investment Initiative, la «Davos del deserto», in corso a Riad. A margine dell’evento – un’altra creazione del principe Mbs – la Russia ha promesso di appoggiare lo sbarco in borsa di Aramco.

«Ci sono molti fondi pensione russi interessati», ha affermato Kirill Dmiriev, ceo del fondo sovrano Rdif. «Attraverso il nostro fondo Russia-Cina abbiamo anche ricevuto indicazioni di interesse da parte di grandi istituzioni cinesi».