Saudi Aramco, parte l’Ipo dei misteri: tutti i dubbi sul prezzo

Nell’arco di tempo considerato c’è anche stato l’attacco contro gli impianti di Abqaiq e Khurais, avvenuto il 14 settembre, ma Aramco assicura che non ha lasciato cicatrici, né dal punto di vista operativo, né finanziario.

Prospetto il 9 novembre

Qualche indicazione in più sull’Ipo dovrebbe arrivare il 9 novembre, quando il ceo della compagnia Amin Nasser ha promesso la pubblicazione del prospetto. Il debutto in Borsa sul listino saudita – che fonti della tv Al Arabiya davano fissato per l’11 dicembre – dovrebbe avvenire al più tardi ai primi di maggio del 2020, visto che l’autorizzazione appena rilasciata dal regolatore ha una validità di 6 mesi. «Vogliamo un’Ipo e la vogliamo subito», ha ribadito Yasir Rumayyan, presidente di Saudi Aramco e goveratore del fondo sovrano saudita, un uomo considerato molto vicino al potente Mbs, il principe ereditario Mohammed Bin Salman.

Quanto alla quota da collocare in Borsa e al suo prezzo, Riad ha fatto sapere che deciderà dopo il roadshow tra gli investitori (che impegnerà una quindicina di giorni) e in base all’esito del processo di bookbuilding: una procedura irrituale rispetto agli standard delle economie di mercato, che lascia aperti molti interrogativi.

Accantonata la quotazione internazionale

Voci raccolte dalla Reuters fanno pensare a un’Ipo in chiave ridotta: in Borsa, dicono le fonti, per ora potrebbe finire solo l’1-2% di Aramco, collocato sul listino saudita, il Tadawul. Il progetto di arrivare fino al 5% di flottante, coinvolgendo anche una grande borsa internazionale, sembra tramontato: ufficialmente non c’è stata una revoca del piano, ma non se ne parla più. Anzi, negli ultimi documenti – che Riad ha significativamente diffuso di domenica e solo in lingua araba – si specifica che le informazioni non sono destinate ai mercati di Londra, New York e Tokyo.

Maxi-Ipo o maxi-flop?

Di fronte a scenari tanto aleatori non stupisce che gli analisti preferiscano mantenersi cauti su quella che è stata propagandata come l’Ipo del secolo. Se Aramco valesse solo 1.200 miliardi di dollari, collocare l’1% in borsa frutterebbe a Riad appena 12 miliardi: un risultato che impallidisce non solo di fronte al record assoluto di Alibaba (25 miliardi nel 2014) ma anche di fronte a molte Ipo occidentali, compresa quella di Enel, che nel 1999 raccolse 17,4 miliardi.