Saudi Aramco raggiunge il valore desiderato da Riad, ma il futuro è incerto Al secondo giorno in Borsa la compagnia saudita supera 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Ma tra i pochi investitori stranieri c’è già chi comincia a vendere. Aramco è sopravvalutata, insistono gli analisti. A meno che il prezzo del petrolio non si rimetta a correre. Ma i tagli Opec Plus, avverte l’Aie, rischiano di non bastare di Sissi Bellomo

(Ap)

In due giorni Saudi Aramco ha guadagnato il valore di un’altra ExxonMobil: circa 300 miliardi di dollari, che si sono aggiunti alla capitalizzazione iniziale consentendo al gigante petrolifero saudita di superare – sia pure brevemente – la fatidica soglia dei 2mila miliardi di dollari, quella che la casa reale ha sempre difeso come come obiettivo dell’Ipo, al punto da troncare le relazioni con gli advisor internazionali che insistevano per un collocamento a prezzi più bassi.

Quegli stessi advisor, che avevano fatto di tutto per ottenere un incarico da Riad, oggi rimangono con un pugno di mosche in mano. Il compenso che i sauditi hanno riservato alle banche è di appena 64 milioni di dollari complessivi, rivela l’agenzia Bloomberg.

La fee equivale allo 0,25% dei capitali raccolti in Borsa, una percentuale ridicola, che ai maggiori istituti coinvolti non basterà nemmeno a coprire le spese: a ciascuno andranno solo 3,5 milioni di dollari. La fee media per le Ipo quest’anno è stata del 4,1% a livello globale, stima Bloomberg (in aumento rispetto al 3,6% del 2018). E lo sbarco a Wall Street di Alibaba nel 2014 – l’operazione record che Aramco è riuscita a superare – aveva fruttato 300 milioni alle banche.

I sauditi, galvanizzati dal successo del debutto sul listino locale, avrebbero ora rispolverato il progetto di quotare Aramco anche all’estero. Il Wall Street Journal riferisce di contatti in corso per sondare la disponibilità di una Borsa asiatica, anche se nulla potrà accadere a breve, visto che Riad si è impegnata a non vendere altre azioni per 12 mesi (salvo quelle previste dall’esercizio della greenshoe, che potrebbe innalzare il flottante fino all’1,7% dall’attuale 1,5%).

La prossima settimana Aramco sarà inserita nell’indice del Tadawul e in quelli dei mercati emergenti di Msci e Ftse Russell, attirando 3-5 miliardi di dollari da parte di investitori passivi. Ma non è detto che il futuro sia tutto in discesa per la compagnia.