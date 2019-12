Saudi Aramco vale 1,7 trilioni di dollari, è la più grande Ipo della storia La compagnia petrolifera saudita, stando a fonti vicine al dossier, ha deciso di fissare il prezzo finale di quotazione dei titoli, all'indomani della chiusura dell'offerta, a 32 ryial (8,53 dollari circa) per azione, al massimo della forchetta di prezzo del collocamento. Aramco incasserà così almeno 25,6 miliardi di dollari per l'1,5% delle azioni

2' di lettura

Alla fine il record è battuto: l'Ipo di Saudi Aramco è la più grande della storia. La compagnia petrolifera saudita ha deciso di fissare il prezzo finale di quotazione dei titoli, all'indomani della chiusura dell'offerta, a 32 ryial (8,53 dollari circa) per azione, al massimo della forchetta di prezzo del collocamento.

Un valore che permetterà ad Aramco di incassare almeno 25,6 miliardi di dollari per l'1,5% delle azioni (senza considerare la greenshoe) che la società del Regno ha deciso di quotare alla Borsa Tadawul di Riyadh.

E che quindi consentirà di battere il record della quotazione di Alibaba che a New York nel 2014 raccolse 25 miliardi di dollari ed essere ricordata, almeno fino ad oggi, come la più grande Ipo della storia.

A questo prezzo la valorizzazione di Aramco si collocherà sopra 1.700 miliardi di dollari, al di sotto dell'iniziale target di 2 mila miliardi ipotizzato dal principe ereditario Mohammad bin Salman che ha fatto della quotazione di Aramco il pilastro del suo piano di riforme “Vision 2030” per ridurre la dipendenza del Regno dal petrolio.

Proprio le divergenze di prezzo tra il Regno e gli advisor erano state alla base dei numerosi rinvii del collocamento. L'Ipo, partita il 17 novembre, si è chiusa lo scorso 28 novembre per il retail cui è destinato lo 0,5% e che ha risposto con richieste una volta e mezza l'offerta e, ieri, per gli istituzionali che hanno sottoscritto richieste per oltre 3 volte le azioni offerte.