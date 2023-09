Saudi Telecom compra il 9,9% di Telefonica per 2,1 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saudi Telecom ha annunciato l'acquisto di una quota di quasi il 10% della spagnola Telefonica.

L’azienda saudita ha acquistato circa 569,3 milioni di azioni - che rappresentano una partecipazione del 9,9% nella società - per circa 2,25 miliardi di dollari (2,1 miliardi di euro), secondo quanto riportato in un documento pubblicato martedì sera. La transazione è stata finanziata con una combinazione di risorse proprie e di debito bancario, secondo la nota.

Nel documento, Saudi Telecom ha dichiarato che l’acquisto è in linea con la sua strategia «di espansione attraverso l’acquisizione di partecipazioni in attività strategiche a valore aggiunto in mercati promettenti».

Parola al governo spagnolo

L’acquisizione è destinata ad attirare l’attenzione del governo spagnolo, che considera Telefonica un’azienda di importanza strategica. Le acquisizioni di quote superiori al 5% in genere richiedono l’approvazione del governo. Telefonica conta da tempo come investitori di riferimento due banche spagnole, CaixaBank SA e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, che complessivamente possiedono meno del 10% della società.

I sauditi non vogliono il controllo

Saudi Telecom ha chiarito in un comunicato che non intende acquisire il controllo o la maggioranza di Telefonica. «Consideriamo questa un’opportunità di investimento interessante per utilizzare il nostro solido bilancio, mantenendo la nostra politica di dividendi», ha dichiarato.