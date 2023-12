Investimenti sauditi in Italia: Rocco Forte e Technogym, il prossimo passo è lo sport?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La catena di alberghi di lusso Rocco Forte oggi e Technogym nello scorso fine settimana. La lunga avanzata degli investimenti dei capitali sauditi in Italia non si ferma. Secondo alcuni operatori, il prossimo passo potrebbe essere messo a segno nello sport. Nel calcio il fondo Pif ha infatti dato un’occhiata all’Inter un anno e mezzo fa senza poi proseguire. Pif ha infatti poi comprato nella Premier League il Newcastle.

Hotel

Intanto la notizia del giorno è che proprio Public Investment Fund ha acquisito una “significativa quota di minoranza” di Rocco Forte (a quanto risulta, dovrebbe trattarsi del 49%, ndr). La famiglia Forte manterrà la proprietà di maggioranza e il controllo. L’accordo prevede la vendita dell’intera partecipazione da parte dell’entità italiana Cdp Investimenti.

Loading...

Technogym, yacht e hypercar

Venerdi 1 dicembre invece, sotto la regia della banca d’affari statunitense Jp Morgan, un veicolo collegato al fondo Pif ha rastrellato 8,8 milioni di azioni di Technogym da investitori istituzionali attraverso un reverse accelerated bookbuilding (Rabb) e ha sottoscritto un derivato per rilevare altri 3,3 milioni di azioni, valorizzando 9,2 euro l’uno i titoli, a cui sono legati diritti di voto pari al 4,5%. In tutto un investimento da 111 milioni di euro.

L’investimento saudita in Technogym segue alcune recenti operazioni realizzate in Italia o in aziende del Made in Italy, sempre tramite veicoli del governo di Riyad. La scorsa primavera poi il fondo saudita è entrato con una quota del 33% negli yacht Azimut Benetti. Nel 2021 lo stesso Pif, uno dei fondi sovrani più grandi con risorse per 430 miliardi di euro e di maggiore impatto al mondo e motore economico di Saudi Vision 2030, è entrato con una quota di minoranza nella Horacio Pagani, la casa modenese delle hypercar fondata e guidata dall’imprenditore argentino.

Il filone calcio

C’è, infine, il filone calcistico: Pif oppure veicoli governativi collegati ai club sauditi, oltre ad essersi accaparrati alcune delle stelle internazionali per la Saudi League a suon di centinaia di milioni di dollari, hanno comprato anche il club inglese Newcastle in Premier League, ma il progetto sarebbe quello di creare un network di grandi squadre europee attive in differenti campionati europei. Nel recente passato proprio Pif ha infatti esaminato il dossier dell’Inter, senza tuttavia finalizzare l’operazione. C’è da dire che in ambito europeo fino ad oggi c’era il nodo della multiproprietà: l’Uefa ha infatti osteggiato uno stesso azionista con due club in Champions League o nelle coppe europee. Ma nel luglio scorso la stessa Uefa è sembrata molto più morbida sullo stesso punto tanto da aprire alla multiproprietà a determinate condizioni.