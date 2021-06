Saugella si impegna per la prevenzione del tumore al seno

2' di lettura

Saugella - il brand di Mylan, A Viatris Company attivo da oltre 40 anni nel segmento dei prodotti intimi - in collaborazione con Europa Donna Italia - il movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno - coinvolge le consumatrici in un’operazione social legata alla limited edition “Saugella Diverse ma Uguali”. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le donne sull’mportanza della prevenzione del tumore al seno e sul ruolo fondamentale della diagnosi precoce. Come? Imparando a conoscere meglio il proprio corpo e prestando attenzione ai segnali che ci dà, soprattutto sotto la doccia.



La limited edition include una confezione di Saugella Intimo e Corpo e una mini-size dello stesso prodotto in un flacone con un’etichetta speciale disponibile in 3 colori per rappresentare i vari fototipi di pelle e con un adesivo removibile a forma di seno stilizzato con il claim “A fianco di Europa Donna Italia”. La consumatrice può supportare il progetto staccando lo sticker dall’etichetta, apponendolo dove preferisce e postando su Instagram una fotografia dell’adesivo utilizzando l’hashtag #diversemauguali e taggando i canali Instagram @saugellaofficial e @europadonnaitalia.

Saugella esorta ogni donna a non avere remore nella conoscenza del proprio corpo. Imparare a conoscersi significa imparare a cogliere i segnali che il corpo ci dà, senza ansie, per individuare eventuali cambiamenti e rivolgersi al medico in caso di segnali insoliti. La prevenzione del tumore al seno e la diagnosi precoce sono fondamentali, partendo da un piccolo rituale da compiere sotto la doccia: quello dell’autopalpazione.

L’iniziativa “Diverse ma Uguali” si inserisce all’interno della strategia di comunicazione Saugella “Femminile Singolare”, lanciata nella primavera 2020, che mira a sottolineare la vicinanza del brand alle donne e alle loro esigenze di benessere intimo, che cambiano nel corso del tempo. «Saugella celebra la singolarità di ogni donna, nella consapevolezza che non esiste un modo univoco di essere femminile e sottolinea la singolarità di ogni fase della vita che una donna vive, accompagnandola con prodotti specifici per aiutarla a stare bene nel proprio corpo - fanno sapere dall’azienda -.L’iniziativa è supportata da un piano integrato digital e social media, che prevede anche il coinvolgimento di influencer per dare maggiore visibilità al progetto».