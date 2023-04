Save investe 2 miliardi sul Marco Polo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un Masterplan che prevede, entro il 2037, un investimento di 2 miliardi, capaci di generare un impatto di 10 miliardi sul territorio. Save, la società che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia e dal 2007 lo scalo Canova di Treviso, sceglie Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto, per presentare un programma di lavori e interventi con l’obiettivo di raggiungere i 20 milioni di passeggeri dagli attuali 15 milioni (di cui 11,5 su Venezia).

La scelta della sede regionale ha un peso «perchè questo masterplan è strategico per il futuro dell’intera regione - esordisce il presidente del Veneto Luca Zaia - Lo scalo è un punto di riferimento per il turismo e il business di tutto il Nordest e non solo. Uno scalo gestito magistralmente a cui si deve un contributo a un movimento turistico che porta in Veneto 73 milioni di turisti all’anno, di cui il 66% sono stranieri. Farli arrivare in aereo significa liberare le strade e rendere più facili i collegamenti».

Loading...

Due piste

Manca, nel masterplan, ogni riferimento alla terza pista, che molto ha fatto discutere: le due piste (mettendo a pieno regime l’attuale pista di rollaggio) attuali sono giudicate sufficienti almeno fino alla scadenza del 2037. «Vogliamo un progetto condiviso con gli enti locali, le categorie economiche, i sindacati, i cittadini», spiega il presidente di Save Enrico Marchi. Il primo appuntamento di presentazione pubblica è già fissato per il 5 maggio all’M9 di Mestre.

Il piano, sottolinea l’ad di Save Monica Scarpa, «è in assoluta continuità con quanto stiamo già facendo, e molti progetti sono già in fase esecutiva. Sulla sostenibilità, ad esempio, lavoriamo da sempre e siamo nel programma di quanto stabilito verso la quota emissioni zero».

Terminal e intermodalità

Una delle parole chiave è intermodalità: il masterplan comprende la nuova stazione ferroviaria (l’attivazione dei cantieri per la bretella ferroviaria è attesa a breve) con investimenti per 165 milioni e il vertiporto per i droni con funzione sia logistica (ad esempio per il trasporto farmaci urgenti) che turistica, in collegamento con le principali mete regionali.