Save The Children: nel 2020 niente vacanze per il 71% dei minori italiani. Per le famiglie consigli e sostegno (anche) via web

3' di lettura

Nella scorsa estate, il 71% dei minorenni in Italia, più di 2 su 3, quasi 7 milioni di bambine, bambini e adolescenti, non è andato in vacanza fuori casa per almeno 4 giorni. Il motivo? Le restrizioni dovute alla pandemia, certo, ma anche la crisi economica che ha costretto molte famiglie a rinunciare anche solo a qualche giorno di riposo. Lo dicono i dati di Save the Children, secondo i quali questa privazione ha riguardato quasi 1milione e 800mila minori in più rispetto al 2019 (+18,6%) e rischia di avere un impatto ancora maggiore quest'anno, se si considera che nel 2020, con gli effetti della crisi, il numero di minori in povertà assoluta ha raggiunto 1 milione 337mila, 200.000 in più del 2019.

E l'estate 2021 potrebbe essere un tempo ancora più povero di stimoli e opportunità proprio per i più piccoli, che hanno subito più duramente le conseguenze dell'emergenza causata dalla pandemia. Per questo l’associazione per la tutela dell’infanzia lancia iniziative di gioco e sport all’aria aperta rivolte alle famiglie e ai territori più svantaggiati. E una piattaforma web, chiamata l’Officina del benessere, con consigli e materiali formativi per ragazzi e ragazze, ma anche per genitori e insegnanti, per combattere il disagio psichico che con il Covid è dilagato tra i minori.

Loading...

Le iniziative per l’estate

Con la campagna Riscriviamo il Futuro Save the Children ha avviato, in collaborazione con i partner, le istituzioni e le famiglie, attività e spazi dedicati per tutto il periodo estivo al gioco, allo sport e al movimento nella natura, alla socializzazione, alle attività culturali e di scoperta del territorio. Ma a anche iniziative per il recupero della perdita di apprendimento delle competenze di base dovute alla chiusura delle scuole e alle difficoltà della didattica a distanza. Grazie ai progetti Arcipelago Educativo, Punti Luce, Spazi Mamme, Futuro Prossimo e CivicoZero, attivi nei quartieri delle grandi città o territori più svantaggiati, più di 4mila bambine, bambini e adolescenti potranno avere occasioni di svago e di crescita.

Figli sempre più nervosi e tristi

Come dicevamo all’inizio, la salute psicofisica di bambini e adolescenti è stata messa a dura prova dal Covid. Save The Children cita un'indagine condotta in Italia tra i genitori di figli minori per verificare l'impatto della prima ondata di Covid e appena pubblicata dall'Italian Journal of Pediatrics: il 73% dei genitori segnala figli più nervosi, preoccupati o tristi, o che si sentono soli (78%), il 69% constata le loro difficoltà nel prender sonno, con un aumento degli incubi (19%) e per il 30% i propri figli faticano a stare svegli durante il giorno. E altri studi sottolineano la necessità di rafforzare la preparazione degli adulti per prevenire e affrontare adeguatamente queste forme di disagio.

L’Officina del benessere

Per affrontare questo disagio è nata l’Officina del Benessere, una piattaforma multimediale online disponibile per tutti e di facile consultazione, che raccoglie ricerche, analisi e approfondimenti. E consigli utili, video di esperti, schede per attività educative e psicosociali, webinar, contenuti formativi e altri strumenti multi-disciplinari. L'Officina del Benessere, spiega Save The Children, è «uno spazio di sostegno e conoscenza condiviso rivolto a genitori, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore e adolescenti, concepito per rispondere in maniera diretta alle necessità e ai bisogni dei più giovani in questo periodo di pandemia». La piattaforma punta a «sviluppare e migliorare le capacità di osservazione e ascolto da parte degli adulti», a «promuovere le loro competenze sulla condivisione delle emozioni e dei vissuti dei ragazzi» e a «rafforzare le relazioni tra giovani coetanei». Il progetto nasce anche dalla collaborazione con gli esperti e membri del Comitato Scientifico che sovrintende l'iniziativa e del quale fanno parte anche psicologi, esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, docenti universitari.