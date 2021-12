Save the children, ecco come fermare il “naufragio di civiltà” che sta vivendo l'Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un video simbolico sui bambini migranti respinti alle frontiere per rilanciare la campagna #lanterneVerdi e fermare il “naufragio di civiltà” che sta vivendo l'Europa. Dopo la visita del Papa a Lesbo, Save the children ha deciso di diffondere un toccante video ispirato alla storia della piccola fiammiferaia, con l'invito a cambiarne il finale chiedendo all'Europa il rispetto dei diritti e della dignità delle persone migranti, in particolare i più vulnerabili, le bambine, i bambini e loro famiglie. Obiettivo smuovere le coscienze e invitare a non restare indifferenti, attivandosi per cambiare il finale della storia, come insegna l'esempio dei cittadini bielorussi e polacchi, che hanno acceso lanterne verdi nelle loro abitazioni per indicare ai migranti la sicurezza di poter ricevere ristoro e aiuto.



In Europa un «naufragio di civiltà»

L’Europa sta vivendo alle proprie frontiere quello che Papa Francesco ha definito a Lesbo un «naufragio di civiltà». Con il Natale alle porte Save the Children rilancia l'iniziativa #lanterneVerdi e chiede ai Paesi membri di dare protezione e rifugio ai migranti che si trovano al freddo e chiedono aiuto all'Europa. Un video rilancia una versione aggiornata de “La piccola fiammiferaia”, sperando che il finale amaro già scritto si trasformi in un appello urgente per cambiarne l'epilogo.

Una lanterna verde per chiedere di non respingere chi fugge da guerra e povertà

Un “pugno allo stomaco” diffuso con il video dall'Organizzazione per rilanciare con ancora più forza l'iniziativa #lanterneVerdi. Una mobilitazione generale che vede insieme, tra gli altri, giornali e tv, ma anche associazioni, realtà di impegno e solidarietà, e che invita tutti ad accendere negli uffici, nei negozi, nella propria casa, sugli alberi di Natale e nei presepi, una lanterna verde, per chiedere all'Europa di proteggere e non respingere chi fugge da guerra e povertà.

Fatarella: «Vogliamo opporci all’escalation in atto alle frontiere Ue»

«Vogliamo dire insieme da che parte stiamo - ha sottolineato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children - e opporci all'escalation in atto alle frontiere dell’Unione europea. Basti pensare a ciò che sta succedendo al confine fra Bielorussia e Ue, dove migranti e rifugiati, tra cui diversi minori soli o con le loro famiglie, sono bloccati in campi di fortuna e lottano contro ipotermia e fame. In queste settimane hanno dovuto affrontare respingimenti crudeli e violenze da parte delle guardie di frontiera, almeno un ragazzo e un bambino, oltre a una donna incinta, hanno perso la vita, mentre i rapporti delle organizzazioni locali suggeriscono che altre morti sarebbero avvenute nella foresta al confine. È inaccettabile che la vita dei bambini e delle loro famiglie venga utilizzata come merce di scambio. Trascurare la vulnerabilità e i pericoli affrontati in frontiera e negare loro i diritti non fornisce alcuna soluzione. Al contrario, porta a violenze, abusi e morti»,

Tornare a essere umani

«Ai confini dell'Ue si sta decidendo il futuro dei principi fondanti dell'Unione europea, che è nata sul rispetto dei diritti umani e che oggi – come ha ricordato Papa Francesco, sta vivendo invece un “naufragio di civiltà”. Non possiamo permettere che questo accada e dobbiamo tornare a essere umani e chiedere a gran voce che l'Europa ritrovi le sue radici e applichi politiche di accoglienza e non di respingimento e chiusura».