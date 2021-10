Save the children, emergenza fame per 5,7 milioni di bimbi sotto i 5 anni. Nel mondo muore un bambino ogni 15 secondi

Ascolta la versione audio di questo articolo

Con la pandemia da nuovo coronavirus 370 milioni di bambini in tutto il mondo non hanno avuto accesso ai pasti a scuola. Pasti che sono fondamentali per la nutrizione di milioni di bambini poveri nel mondo. In 122 Paesi sui 135 oggetto dell’indagine è stata registrata una diminuzione dei servizi dedicati alla nutrizione, in particolare di quelli dedicati alla malunitrizione cronica e acuta dei bambini. Lo attesta il report “Emergenza fame”, pubblicato da Save the Chidren, che individua alcuni epicentri di questa terribile emergenza, che vanno dal Sahel all’Afghanistan e includono Somalia, Etiopia, Siria, Yemen e India. «Nelle crisi – spiega la ong - i bambini sono sempre i più vulnerabili perché senza cibo nutriente adeguato non possono svilupparsi come dovrebbero e sono ad alto rischio di malnutrizione acuta. Questo può portare a rachitismo, con danni irreversibili sullo sviluppo fisico e cognitivo del bambino, o alla morte». Proprio per questo la Ong ha lanciato un appello urgente e una raccolta fondi “Emergenza fame”, per cercare di evitare che migliaia di bambini muoiano di fame.

Due milioni di bambini muoiono per malnutrizione ogni anno

Sono moltissimi gli epicentri della fame nel mondo dove la malnutrizione è esplosa. Dati agghiaccianti: nel pianeta è emergenza fame per 5,7 milioni di bambini sotto i 5 anni, oltre il 50% in più rispetto al 2019. E sono molti i Paesi a pochi passi dalla catastrofe. Oltre due milioni di bambini muoiono ogni anno a causa della malnutrizione, uno ogni 15 secondi. E nei prossimi mesi il numero dei bambini che soffriranno di malnutrizione secondo le proiezioni di save the children salirà a oltre 200 milioni.

Un bambino su tre è denutrito

«L'aumento previsto della malnutrizione nei prossimi mesi è così rapido e ampio che è come se in pochi mesi tutti i bambini italiani al di sotto dei cinque anni fossero colpiti dalla più grave forma di malnutrizione», ha sottolineato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. «Un bambino su tre nel mondo oggi è denutrito, e per la prima volta dopo decenni, fame e malnutrizione infantile sono in aumento, con molte famiglie e comunità che faticano a procurarsi cibo nutriente a sufficienza per i propri figli». Fatarella ha spiegato che «la crisi climatica, la pandemia e il dilagare dei conflitti sono diventati per i bambini un mix pericolosissimo che ha annullato i progressi ottenuti in decenni contro la mortalità infantile e ha portato i livelli di fame e malnutrizione a un livello mondiale mai raggiunto prima. Se non si agisce immediatamente, migliaia di bambini potrebbero morire, invertendo per la prima volta la curva dei progressi ottenuti finora».

Dieci delle 13 peggiori crisi alimentari sono causate da conflitti

Le cause? Tempeste, inondazioni, siccità, uragani, guerre e il Covid-19 hanno avuto un forte impatto su raccolti, bestiame, prezzi del cibo e mezzi di sussistenza. E gli effetti del cambiamento climatico colpiscono fortemente le comunità più povere. La ong stima che 710 milioni di minori vivano nei 45 paesi a più alto rischio di subire l’impatto del cambiamento climatico. Si stima che il 60% delle persone e l'80% dei bambini che soffrono la fame nel mondo viva in paesi in cui vi sono conflitti in corso, la maggior parte dei quali è causato da controversie sul cibo, sull’acqua o sulle risorse necessarie per produrli. Dieci delle 13 peggiori crisi alimentari del mondo sono causate da conflitti. E i bambini sono sempre i più colpiti. Si calcola che attualmente ci siano 82,4 milioni di persone che sono dovute fuggire dalle loro case. Incapaci di trovare lavoro, molte famiglie faticano a permettersi il cibo per i propri figli.

